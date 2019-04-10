Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему был бы интересен поединок против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера.

«Мне нравится идея боя с Мейвезером, с ним можно было бы рискнуть, но у меня ещё два боя по контракту с UFC. Флойду 42 года, он старый чуть-чуть, если заставить устать, может, что-то и получилось бы. А эта история на всю жизнь, люди будут вспоминать, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с рекордом 27-0 победил чемпиона по боксу с рекордом 50-0. Здесь можно было бы рискнуть, только один бой и только с Мейвезером», — заявил Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

Также спортсмен добавил, что возможность проведения подобного поединка в нынешнем году исключена, так как он планирует сосредоточиться на выступлениях в UFC.

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