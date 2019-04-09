Штырков рассказал, почему российским бойцам тяжело попасть в UFC

Российский боец тяжёлого веса UFC Иван Штырков рассказал, почему его соотечественникам тяжелее пробиться в UFC, чем спортсменам из США, Европы и Бразилии.

«Вы представляете, какой путь проделывает российский боец, чтобы попасть туда? Он оставляет своё здоровье в схватках с сильными противниками в местных организациях. Например, Алексей Кунченко только в 34 года подписал контракт с UFC, имея рекорд 18:0. Для сравнения, у меня — 15:0:1», — сказал Штырков в интервью RT.

По его словам, когда россияне дебютируют в UFC, их коллеги из США уже завершают карьеру.

«Иногда смотришь на тех, кто выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате, и думаешь, что у тебя только любительской школы больше, чем у него проведённых тренировок за всю карьеру», — заключил боец.

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