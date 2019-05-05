14-й нокаут: Бетербиев победил Каладжича и во второй раз защитил титул чемпиона IBF в полутяжёлом весе

В американском городе Стоктон состоялся поединок за титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии IBF. В пятом раунде россиянин Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над американцем Радивойе Каладжичем и второй раз защитил почётное звание. После боя он признался, что готов к схваткам с другими обладателями чемпионских поясов.

К очередному поединку в своей карьере Артур Бетербиев подходил в статусе явного фаворита. В пользу россиянина говорили огромный опыт выступления в любительском боксе, мастерство и нокаутирующий удар. К этому моменту он провёл 13 боёв на профессиональном ринге, причём каждый из них завершил досрочно. Не стало исключением и сражение с Радивойе Каладжичем, в ходе которого атлеты не провели на ринге и половины назначенного времени.

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В преддверии боя американец боснийского происхождения во всеуслышание предсказывал свою победу, указывая на слабые стороны соперника. Он отдал дань уважения Бетербиеву, но заострил внимание на том, что россиянин очень часто пропускает удары. По его словам, именно это могло стать решающим фактором в данной схватке. Судя по всему, Артур серьёзно отнёсся к заявлениям своего оппонента и с ходу бросился в атаку. Спустя несколько секунд после удара гонга он провёл мощнейшую комбинацию и быстро сбил спесь со своего визави.

Уже по ходу первой трёхминутки стала предельно ясна тактика спортсменов на поединок. Если Каладжич пытался активно передвигаться по рингу и действовать вторым номером, то Бетербиев бесстрашно шёл вперёд, обстреливая своего противника мощнейшими ударами, многие из которых приходились точно в голову. Тем не менее к концу раунда Артур немного сбавил обороты и даже оказался на настиле. Отходя назад, он зацепился за ногу оппонента и оказался на канвасе, но арбитр не стал открывать счёт. Американец же воодушевился и даже отметился впечатляющей комбинацией из четырёх подряд боковых по корпусу.

Второй раунд проходил по схожему сценарию. Бетербиев максимально быстро сокращал дистанцию и обстреливал своего противника мощными ударами, а Каладжич предпочитал действовать более рационально. Он хорошо передвигался по рингу, не стеснялся клинчевать и продолжал избегать ближнего боя. Ещё до поединка превосходство Артура в мощи не вызывало никаких сомнений, ввиду чего неосторожный размен мог быстро подвести черту под участием Радивойе в схватке.

Как оказалось, Каладжичу хватило выдержки лишь на первые шесть минут боя. Уже к середине второго раунда он забыл об осторожности и ввязался в обмен ударами с Бетербиевым. Россиянин практически вчистую перебил оппонента и даже вынудил того спровоцировать нокдаун. В попытке остановить наступление соперника американец встал на колено и дал судье основания открыть счёт. До конца раунда Радивойе получил ещё несколько увесистых прямых и лишь чудом устоял на ногах.

После «бойни» в третьем раунде Каладжич явно находился не в лучшем состоянии. Об этом говорили врачебные осмотры, с которых начались как четвёртая трёхминутка, так и пятая. Оба раза доктор признал американца способным продолжать поединок, но его действия говорили об обратном. Несмотря на обилие пропущенных ударов, он пошёл вперёд и вновь попал под обстрел Бетербиева. На протяжении определённого отрезка схватки он избивал своего противника, практически не давая тому шансов восстановиться. Артур зажимал Радивойе в углу и обрушивал шквал ударов, заставляя его всё чаще спасаться в клинче.

The ref stops the fight after @ABeterbiev proves to be too much for Kalajdzic. The world champ retains his belt with a TKO victory!!#BeterbievHotRodpic.twitter.com/oos50omeHq — Top Rank Boxing (@trboxing) 5 мая 2019 г.

Судья долго наблюдал за односторонним поединком, но в пятом раунде у него кончилось терпение. После очередной размашистой атаки в исполнении Бетербиева он встал между спортсменами и объявил об остановке боя. Артур одержал 14-ю досрочную победу в карьере и второй раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии IBF.

Зрители встретили недовольством решение арбитра прекратить поединок, что очень расстроило Бетербиева. По реакции российского боксёра было видно, что он явно разочарован таким окончанием схватки и полон желания продолжить сражение.

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«Я недоволен своим выступлением. Возможно, мой оппонент не дал мне шанса продемонстрировать все свои таланты», — цитирует Бетербиева Boxing Scene.

Кроме того, российский спортсмен напомнил, что в ближайшее время рассчитывает провести объединительный поединок с одним из чемпионов мира в полутяжёлом весе. Помимо самого Бетербиева, титулами владеют его соотечественники Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол, а также украинец Александр Гвоздик.

«Я хочу стать абсолютным чемпионом мира», — добавил спортсмен.

Судя по заявлению главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, в будущем можно смело ожидать сражения между чемпионами мира в полутяжёлом весе.

«Существует возможность проведения этих (объединительных. — RT) боёв», — заверил Арум.