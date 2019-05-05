Бетербиев нокаутировал Каладжича, защитив титул чемпиона мира по версии IBF
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Бой, проходивший в американском Стоктоне, штат Калифорния, был остановлен в пятом раунде, когда рефери засчитал Каладжичу технический нокаут.
Бетербиев одержал свою 14-ю победу на профессиональном ринге, отстояв титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Для Каладжича это поражение стало вторым в карьере.
Ранее сообщалось, что Бетербиев проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в бою с Каладжичем.