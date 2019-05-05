Бетербиев нокаутировал Каладжича, защитив титул чемпиона мира по версии IBF

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Обладатель пояса чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев сумел нокаутировать американца Радивойе Каладжича и сохранить свой титул.
Бетербиев нокаутировал Каладжича, защитив титул чемпиона мира по версии IBF
  • globallookpress.com
  • © UCNlive/ twitter.com

Бой, проходивший в американском Стоктоне, штат Калифорния, был остановлен в пятом раунде, когда рефери засчитал Каладжичу технический нокаут.

Бетербиев одержал свою 14-ю победу на профессиональном ринге, отстояв титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Для Каладжича это поражение стало вторым в карьере.

Ранее сообщалось, что Бетербиев проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в бою с Каладжичем.

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