Бетербиев нокаутировал Каладжича, защитив титул чемпиона мира по версии IBF

Обладатель пояса чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев сумел нокаутировать американца Радивойе Каладжича и сохранить свой титул.

Бой, проходивший в американском Стоктоне, штат Калифорния, был остановлен в пятом раунде, когда рефери засчитал Каладжичу технический нокаут.

Бетербиев одержал свою 14-ю победу на профессиональном ринге, отстояв титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Для Каладжича это поражение стало вторым в карьере.

Ранее сообщалось, что Бетербиев проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в бою с Каладжичем.