«Поединок, который войдёт в историю мирового бокса»: Ковалёв может провести бой с Альваресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может сразиться с Саулем Альваресом в сентябре. По информации американских СМИ, россиянин может выступить в качестве замены Геннадию Головкину, переговоры о бое с которым у мексиканца зашли в тупик. Сам Ковалёв заявил, что готов провести бой с Альваресом, но отметил, что не намерен спекулировать на эту тему. При этом в его команде сообщили, что на данный момент не получали предложений от промоутеров Канело.

В самое ближайшее время боксёрский мир может стать свидетелем очередного супербоя между ярчайшими представителями двух разных весовых категорий. Об этом стало известно после того, как СМИ сообщили, что переговоры Сауля Альвареса о третьем поединке с Геннадием Головкиным зашли в тупик.

Отмечается, что Альварес готов взять в соперники вместо Головкина одного из чемпионов в среднем или полутяжёлом весе. При этом качестве возможного кандидата на встречу с Канело называется россиянин Сергей Ковалёв.

Как сообщает BoxingScene, у Сауля уже запланирован поединок на 14 сентября. По первоначальной информации, он должен был в третий раз сразиться с Геннадием Головкиным, однако бой внезапно отказался под угрозой срыва. Виной тому стал казахстанец, который отказался драться в Лас-Вегасе, очевидно, памятуя о скандальных результатах двух прошедших схваток. В связи с этим, если стороны так и не придут к соглашению, промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя намерен заняться поисками нового оппонента для своего клиента, а завершение трилогии перенести на май 2020 года.

Также по теме Удар локтем, нокдаун после гонга и поданный протест: полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в...

По информации The Athletic, в качестве возможных противников Альвареса называются действующий чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель титула WBA во втором среднем весе Каллум Смит. В сражении с данными атлетами заинтересован сам Канело, что лишь увеличивает вероятность организации поединка.

Известно, что в приоритете у Альвареса именно битва с Ковалёвым. Об этом говорит хотя бы то факт, что компания Golden Boy Promotions уже успела связаться с промоутерской фирмой Main Events, которая ведёт дела россиянина. При этом представитель Смита Эдди Хирн заявил, что пока не получал соответствующего предложения, однако добавил, что его подопечный будет готов к возможной схватке с Саулем.

С точки зрения статуса бойцов, возможная встреча между Ковалёвым и Альваресом не видится невероятной. Безусловно, в настоящий момент именно Канело является самым популярным и высокооплачиваемым боксёром мира, о чём говорит его контракт со стриминговой компанией DAZN на $365 млн. Но стоит напомнить, что всего несколько лет назад Сергей считался одним из самых ярких представителей своего времени в этом виде спорта и входил в число лучших атлетов вне зависимости от весовой категории. Ситуация ухудшилась после двух поражений от Андре Уорда, первое из которых было более чем спорным, а второе стало следствием серии ударов ниже пояса в исполнении американца.

Судя по всему, сам Ковалёв также в курсе ситуации. Так, он опубликовал сообщение на своей официальной странице в Instagram, в котором рассказал о перспективах данной встречи.

«Если «Рыжий» на самом деле намерен подняться в мой вес, готов провести со мной поединок, который войдёт в историю мирового бокса, то я всегда открыт и готов принять любой бой. Но я не собираются набиваться ему в соперники. Не хочу выглядеть проституткой, чтобы заработать на этом больше, чем я и так могу без него», — заявил Ковалёв.

В последний раз россиянин выходил на ринг в феврале, когда единогласным решением судей взял верх над колумбийцем Элейдером Альваресом и вернул себе потерянный титул чемпиона WBO. На протяжении следующих месяцев появлялось много информации о возможных объединительных боях с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым, однако вся она осталась неподтверждённой. Вместо этого Ковалёв был обязан провести обязательную защиту пояса против британца Энтони Ярда.

Изначально это событие должно было состояться 29 июня в Челябинске, однако впоследствии было перенесено на более поздний срок. По информации BoxingScene, сторона Ковалёва настаивала на проведении боя в августе, однако представители Ярда предлагали организовать её в июле в Лондоне. Подобные условия не устроили Сергея, в результате чего было принято решение устроить промоутерские торги.

Правда, в последствии и они были отложены без объяснения причин, и ясности относительно поединка между Ковалёвым и Ярдом до сих пор нет. Вследствие этого, Сергей вполне может договориться об отсрочке обязательной защиты ради престижного и денежного сражения с Альваресом.

При этом в команде россиянина поспешили сообщить, что в настоящее время Ковалёв полностью сконцентрирован на бое с Ярдом.

«Идут разговоры о том, что данный поединок может состояться, однако непонятно, откуда они взялись. Промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о цели провести такой бой. Сейчас для нас в приоритете защита титула с Ярдом», — заявил ТАСС представитель команды Ковалёва.

В то же время на пути к организации поединка между Сергеем и Саулем существует одна серьёзная преграда — разница в массе между спортсменами. Большую часть своей карьеры Альварес провёл в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем (до 72,57 кг) весах, в то время как Ковалёв — в полутяжёлом (до 79,4 кг). Таким образом, ради проведения очной схватки как минимум одному из них придётся выступать в непривычной для себя категории.

Несомненно, мексиканец имел опыт перехода во второй средний вес (до 76,2 кг) — смежный с тем, в котором выступает Ковалёв. Сауль даже завоевал в нём титул регулярного чемпиона WBA, но сделал это исключительно благодаря слабой оппозиции в лице Рокки Филдинга. Уже в первом раунде британец угодил в нокдаун, а спустя шесть минут оказался в нокауте.

В результате, можно предположить, что Альварес действительно обладает опытом выступлений против боксёров, схожих по габаритам с Ковалёвым (британец на один сантиметр выше россиянина). Но это не говорит о том, что он способен уверенно смотреться в его весе. Учитывая тот факт, что Сергей всю карьеру провёл в одной категории, очень маловероятно, что он в 36 лет согласится на мучительную сгонку.

В случае перехода Канело в полутяжёлый вес, у него могут возникнуть серьёзные проблемы с функциональным состоянием. Ему будет необходимо в кратчайшие сроки набрать недостающие килограммы, в результате чего 173-сантиметровый мексиканец рискует стать слишком грузным и медлительным. Промоутеры Сауля вряд ли допустят его до боя, в котором он будет выступать андердогом, вследствие чего потенциальная встреча с Ковалёвым, скорее всего, будет отменена.