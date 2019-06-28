СМИ: Мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым

Чемпион мира Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе Сауль Альварес заинтересован в проведении поединка с обладателем пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе, россиянином Сергеем Ковалёвым.

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, Сауль Альварес проявляет интерес к проведению боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или обладателем того же титула в полутяжёлой категории Сергеем Ковалёвым.

Следующий поединок мексиканца должен состояться 14 сентября в Лас-Вегасе, однако соперник пока не определён. Сообщалось, что Альварес может провести третий бой с Геннадием Головкиным, однако казахстанец категорически не согласен с местом проведения встречи.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля.