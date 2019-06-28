СМИ: Мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым

Короткая ссылка
Чемпион мира Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе Сауль Альварес заинтересован в проведении поединка с обладателем пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе, россиянином Сергеем Ковалёвым.
СМИ: Мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым
  • © РИА Новости

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, Сауль Альварес проявляет интерес к проведению боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или обладателем того же титула в полутяжёлой категории Сергеем Ковалёвым.

Следующий поединок мексиканца должен состояться 14 сентября в Лас-Вегасе, однако соперник пока не определён. Сообщалось, что Альварес может провести третий бой с Геннадием Головкиным, однако казахстанец категорически не согласен с местом проведения встречи.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить