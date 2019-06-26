Российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля

Короткая ссылка
Россиянин Магомед Курбанов проведёт поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом среднем весе 20 июля во Франции.
Российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля
  • © пресс-служба Академии единоборств РМК

Как сообщает RCC Boxing, за титул чемпиона мира по версии WBA российский боксёр Магомед Курбанов сразится с французом Мишелем Соро. Встреча пройдёт 20 июля во Франции.

За свою профессиональную карьеру Курбанов ни разу не проигрывал и одержал 17 побед, 11 из которых — нокаутом. В послужном списке Соро 33 победы, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить