Российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля

Россиянин Магомед Курбанов проведёт поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом среднем весе 20 июля во Франции.

Как сообщает RCC Boxing, за титул чемпиона мира по версии WBA российский боксёр Магомед Курбанов сразится с французом Мишелем Соро. Встреча пройдёт 20 июля во Франции.

За свою профессиональную карьеру Курбанов ни разу не проигрывал и одержал 17 побед, 11 из которых — нокаутом. В послужном списке Соро 33 победы, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC.