Российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля
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Как сообщает RCC Boxing, за титул чемпиона мира по версии WBA российский боксёр Магомед Курбанов сразится с французом Мишелем Соро. Встреча пройдёт 20 июля во Франции.
За свою профессиональную карьеру Курбанов ни разу не проигрывал и одержал 17 побед, 11 из которых — нокаутом. В послужном списке Соро 33 победы, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC.