Боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC

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Чемпион мира в лёгком весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, а также обладатель пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) Василий Ломаченко проведёт бой за третий титул.
Боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC), украинец Василий Ломаченко проведёт бой за титул чемпиона мира с британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится 31 августа в Великобритании.

Для Ломаченко этот поединок станет первым за пределами США с 2014 года. Титул WBC остался вакантным после перехода Майки Гарсии в первый полусредний вес.

Ранее сообщалось, что Кличко пострадал при пожаре на яхте у берегов Испании.

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