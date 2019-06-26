Боксёр Ломаченко проведёт бой с Кэмпбеллом за титул WBC
- © Владимир Баранов
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC), украинец Василий Ломаченко проведёт бой за титул чемпиона мира с британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится 31 августа в Великобритании.
Для Ломаченко этот поединок станет первым за пределами США с 2014 года. Титул WBC остался вакантным после перехода Майки Гарсии в первый полусредний вес.
Ранее сообщалось, что Кличко пострадал при пожаре на яхте у берегов Испании.