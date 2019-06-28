Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем

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Для чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва приоритетом является защита титула в бою с обязательным претендентом Энтони Ярдом, а не бой с обладателем трёх поясов в среднем весе Саулем Альваресом.
Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем
  • globallookpress.com

«Идут разговоры о том, что данный поединок может состояться, однако непонятно, откуда они взялись. Промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о цели провести такой бой. Сейчас для нас в приоритете защита титула с Ярдом», — цитирует ТАСС представителя команды российского боксёра.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым.

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