Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем
- globallookpress.com
«Идут разговоры о том, что данный поединок может состояться, однако непонятно, откуда они взялись. Промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о цели провести такой бой. Сейчас для нас в приоритете защита титула с Ярдом», — цитирует ТАСС представителя команды российского боксёра.
Мексиканский боксёр Сауль Альварес является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в средней весовой категории.
Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым.