Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем

Для чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва приоритетом является защита титула в бою с обязательным претендентом Энтони Ярдом, а не бой с обладателем трёх поясов в среднем весе Саулем Альваресом.

«Идут разговоры о том, что данный поединок может состояться, однако непонятно, откуда они взялись. Промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о цели провести такой бой. Сейчас для нас в приоритете защита титула с Ярдом», — цитирует ТАСС представителя команды российского боксёра.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым.