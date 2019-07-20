Федерация бокса России готова оказать финансовую поддержку Дадашеву

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организации оказать финансовую помощь Максиму Дадашеву, который перенёс трепанацию черепа после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

«Я уже дал поручение связаться с менеджерами Максима и включиться в поддержку нашего боксёра. Мы готовы поучаствовать финансово, чтобы восстановить парня, вернуть его домой в Санкт-Петербург. Всё, что надо, федерация сделает», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга, после чего была проведена трепанация черепа.

Ранее тренер боксёра Дадашева назвал бой с Матиасом адским для россиянина.