Кома и трепанация черепа: что известно о состоянии здоровья перенёсшего операцию российского боксёра Дадашева

Российский боксёр Максим Дадашев переведён в состояние медикаментозной комы после трепанации черепа. Врачам удалось справиться с кровоизлиянием и отёком мозга у спортсмена после того, как ему стало плохо во время боя с Субриэлем Матиасом. Сейчас Дадашев находится в больнице, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. По словам врачей, у боксёра остаётся шанс на возвращение к нормальной жизни после восстановления.

Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно состояния российского боксёра Максима Дадашева, который перенёс экстренную операцию после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В ходе хирургического вмешательства, которое продолжалось около двух часов, у 28-летнего спортсмена была проведена трепанация и удалён фрагмент черепа.

Дадашев по-прежнему находится в критическом состоянии из-за многочисленных ударов в голову, полученных в ходе боя за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF). После поединка Дадашев был срочно доставлен в больницу при университете Мэриленда.

Также по теме «Для него это был адский бой»: российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после поединка с Матиасом Боксёр Максим Дадашев перенёс трепанацию черепа после боя за статус обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе с...

Однако у родных и болельщиков россиянина есть повод для оптимизма. Ему удалось избежать худшего развития событий и остаться в стабильном положении благодаря усилиям нейрохирурга Мэри Кобб. Об этом сообщил один из его тренеров Донатас Янушевичюс.

«Сейчас Максим находится в критическом состоянии, но врачи сказали, что он стабилен. Знаем, что кровоизлияние остановлено, отёка мозга больше нет. Так что кое-какие положительные новости всё же появились. Будем надеяться на лучшее и молиться за него», — цитирует специалиста журналист ESPN Стив Ким.

После операции Дадашев был введён в состояние медикаментозной комы. Ближайшие несколько дней врачи будут наблюдать за реакцией организма спортсмена на хирургическое вмешательство и введённые препараты, направленные на предотвращение отёка. Также боксёра ждёт повторное обследование на предмет других серьёзных повреждений мозга, сообщили в The Washington Post.

По словам Янушевичюса и основного тренера Дадашева Бадди Макгирта, обсуждавших своего подопечного с Кобб, известно немало случаев, когда люди, пережившие такие же повреждения, затем практически полностью восстанавливались и возвращались к нормальной жизни. При этом не исключён вариант, что для этого Дадашеву понадобится остаться в больнице на ближайшие несколько месяцев.

Помимо того, что россиянин под конец боя пропустил множество ударов, его организм был переутомлён и обезвожен, что и привело в совокупности к таким серьёзным последствиям. По словам Макгирта, он регулярно давал воду Дадашеву в перерывах между раундами, однако он всё выплёвывал.

Макгирт хотел закончить бой задолго до 11-го раунда, однако спортсмен отказывался сдаваться и признавать поражение. Спустя некоторое время после поединка в сети появилось видео, на котором тренер упрашивал Дадашева остановиться и позаботиться о своём здоровье.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт в последние минуты перед тем, как Дадашев почувствовал себя крайне плохо и покинул ринг с чужой помощью.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery#toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) 20 июля 2019 г.

По словам бывшего тренера Дадашева Руслана Дотдаева, боксёр всегда отличался огромным желанием победить и терпением, что могло стать причиной его отказа заканчивать бой с Матиасом.

«Максим имеет сумасшедшие волевые качества. Думаю, он терпел до последнего. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями. Он предан боксу, живёт им и совершил действительно маленькую историю, поехав в Америку и дойдя до такого уровня совершенно самостоятельно. Дадашев провёл все поединки без подставных соперников, всегда боксировал с теми, кто по рейтингу и по количеству боёв стояли выше», — сказал специалист Пятому каналу.

В ближайшее время к Дадашеву из России приедет его жена. Ожидается, что она встретится с супругом в ближайший вторник, 23 июля.