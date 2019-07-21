Опубликовано видео, на котором тренер упрашивает Дадашева остановить бой

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Прежде, чем остановить поединок с пуерториканцем Сабриэлем Матиасом, тренер российского боксёра Максима Дадашева упрашивал подопечного остановить бой

«Я остановлю бой, я остановлю его. Макс, ты пропускаешь слишком много ударов. Ты слишком. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, ладно? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт.

Впоследствии тренер обратился к секунданту и переводчику Дадашева: «Давай же, ты должен быть честен с ним. На этом всё».  Сам спортсмен первоначально отказывался останавливать бой.

Ранее тренер Дадашева сказал, что врачи справились с отёком и остановили кровоизлияние.

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