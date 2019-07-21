Опубликовано видео, на котором тренер упрашивает Дадашева остановить бой

Прежде, чем остановить поединок с пуерториканцем Сабриэлем Матиасом, тренер российского боксёра Максима Дадашева упрашивал подопечного остановить бой

«Я остановлю бой, я остановлю его. Макс, ты пропускаешь слишком много ударов. Ты слишком. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, ладно? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery#toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) 20 июля 2019 г.

Впоследствии тренер обратился к секунданту и переводчику Дадашева: «Давай же, ты должен быть честен с ним. На этом всё». Сам спортсмен первоначально отказывался останавливать бой.

Ранее тренер Дадашева сказал, что врачи справились с отёком и остановили кровоизлияние.