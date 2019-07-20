Тренер Дадашева: врачи справились с отёком и остановили кровоизлияние

Один из тренеров российского боксёра Максима Дадашева Донатас Янушевичюс заявил, что состояние спортсмена является стабильно критическим.

«Сейчас он находится в критическом состоянии, однако врачи сказали, что он стабилен. Знаем, что кровоизлияние остановлено и отёка мозга больше нет. Так что кое-какие положительные новости всё же появились. Будем молиться и надеяться на лучшее», — цитирует тренера обозреватель Стив Ким в своём Twitter.

Максим Дадашев получил отёк мозга в результате боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Спортсмену была сделана трепанация черепа.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после поединка с Матиасом.