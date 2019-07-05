«Клуб осуждает действия игрока»: украинский футболист угрожал соперникам из «Краснодара» в соцсетях

Украинский футболист Юрий Габовда оставил провокационную запись в Instagram, где пригрозил расправой игрокам «Краснодара» и оскорбил их по национальному признаку. Это произошло накануне товарищеского матча между его клубом «Халадаш» и вторым составом российской команды. Позже Габовда удалил сообщение и был отстранён от игры. В УЕФА заявили, что не будут комментировать инцидент.

Непростые отношения между Украиной и Россией способны привести к громкому скандалу, даже когда речь идёт о рядовом и ничем не примечательном товарищеском матче по футболу. Обычная предсезонная игра «Краснодара-2» и венгерского «Халадаша» неожиданно привлекла к себе повышенное внимание из-за неоднозначных высказываний украинского полузащитника Юрия Габовды, представляющего клуб из города Сомбатхей.

Накануне встречи Габовда опубликовал в своём Instagram сообщение, в котором пригрозил расправой соперникам, заодно оскорбив их по национальному признаку.

«Завтра играем против ФК «Краснодар». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку — 1,01. Слава Украине!» — написал футболист в сториз.

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Своё сообщение Габовда сопроводил изображениями ножниц, ножа, инструментов и зажатого кулака. Также он написал слово «Краснодар» со строчной буквы — в футбольных фанатских кругах нередко прописную букву в названии опускают, чтобы лишний раз оскорбить чужую команду.

Уже через несколько минут Габовда удалил свою публикацию, однако она не осталась незамеченной. Украинский футболист вскоре заявил, что его аккаунт в Instagram был взломан, а угрозы в адрес «Краснодара-2» оставил некий злоумышленник.

«Мне и моей семье начали серьёзно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — заявил полузащитник в разговоре с Tribuna.

Санкции в отношении игрока последовали незамедлительно. В тот же день «Халадаш» объявил, что отстранил Габовду от матча с российским клубом.

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2», — заявила пресс-служба клуба Sport24.

На этом скандальная история с выпадом в адрес российского клуба может и закончиться, считает почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Так, в УЕФА отказались комментировать инцидент и как-либо реагировать на высказывания футболиста.

Для Габовды это не первый случай, когда он публично затронул тему российско-украинских отношений. Ранее он раскритиковал своего бывшего тренера Олега Кононова, который теперь возглавляет московский «Спартак», за фотографию в футболке с изображением Владимира Путина.

«Я не могу об этом человеке сказать что-то плохое. Именно он дал мне путёвку в большой футбол, доверил место на поле в матче УПЛ (Украинской премьер-лиги. — RT). Кононов — интересный человек, профессионал с большой буквы. Мне нравились его тренировки, его отношение к подопечным и тот рисунок игры, который он прививал «Карпатам». Конечно, огромный минус Кононову за эту футболку. Я очень сердился на него. Это огромный косяк с его стороны. Не знаю истинных мотивов такого поступка. Возможно, тренера подставили. Но если принимать во внимание его период в «Карпатах», то никто не скажет о Кононове плохое. Далеко не все удостаиваются звания «Почётный гражданин Львова». Это о чём-то говорит. Ранее поздравлял Георгиевича с днём рождения и другими праздниками. Последние два-три года уже не общаемся», — говорил футболист в интервью «Футбол 24».

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Интересно, что раньше высказывания Габовды носили иной характер. Он призывал Россию и Украину к миру и прекращению конфликта между двумя странами.

«Я за мир во всей стране. То, что случилось, никому не нужно. И я думаю, что никто не рад конфликту Украины и России. Я просто за мир во всём мире и комментировать какие-то политические моменты не люблю. Это не моё, я туда не лезу. Мы все люди — украинцы, белорусы, русские. Мы все одинаковы. Зачем самим себе создавать проблемы? Вместе мы сильнее. А насчёт плакатов и лозунгов на матчах — это не моё, я это не поддерживаю. Не хочу даже поднимать эту тему», — говорил спортсмен в декабре 2015 года белорусскому изданию Offside.

Габовда начинал футбольную карьеру в «Карпатах» и играл в различных украинских клубах. В марте 2014 года его контракт с симферопольской «Таврией» был расторгнут по обоюдному согласию сторон, после чего полузащитник вернулся во Львов. Следующие два года Габовда провёл в Белоруссии, выступая за «Гранит» и минское «Динамо», а после недолгой командировки в винницкий «Рух» стал играть в Венгрии. В минувшем сезоне «Халадаш» вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны.