«Он не уважает женщин»: Памела Андерсон обвинила чемпиона мира по футболу Рами в домашнем насилии
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- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Громкий скандал, в центре которого оказался защитник «Марселя» Адиль Рами, принял новый оборот. Американская актриса Памела Андерсон, с которой футболист встречался на протяжении двух лет, обвинила его в домашнем насилии.
«Иногда Адиль был очень жесток ко мне. Он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето стало худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я вынуждена была пойти в больницу. Он не уважает женщин, а тот факт, что он является лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, был только прикрытием для него», — цитирует Андерсон RMC Sport.
Рами — посол одного из французских фондов, который защищает права женщин — жертв домашнего насилия. После заявления актрисы организация объявила о прекращении сотрудничества до выяснения обстоятельств произошедшего.
Отношения между защитником и бывшей фотомоделью начались весной 2017 года. Ради возлюбленного Андерсон решилась на переезд во Францию, а также присутствовала на многих матчах с его участием. Несмотря на то что футболист ни разу не вышел на поле во время чемпионата мира в России, актриса посетила полуфинал в Санкт-Петербурге, в котором подопечные Дидье Дешама обыграли Бельгию.
Перед решающей встречей мундиаля Рами сделал Андерсон предложение, которое она приняла. Однако уже в сентябре начали появляться слухи об их расставании, которые, впрочем, оба опровергли.
Сообщалось, что Андерсон была готова пожертвовать отношениями ради того, чтобы футболист имел возможность проводить больше времени с сыновьями от первого брака — Зейном и Мади. Однако в марте нынешнего года знакомые пары подтвердили, что о расставании речи не идёт. При этом уже тогда друзья Андерсон высказывались против возобновления этих отношений, так как Рами якобы пытался ограничивать её свободу и контролировать её жизнь.
Несколько дней назад актриса на своей странице в социальных сетях опубликовала пост, в котором объявила об окончательном разрыве. По её словам, на протяжении двух лет футболист вёл двойную жизнь, обманывая не только её, но и других женщин.
«Он жил двойной жизнью. Он смеялся над другими игроками, чьи девушки жили по соседству с их жёнами. Он называл этих мужчин монстрами. Но это ещё хуже, так как он всем лгал. Он просто монстр», — написала Андерсон.
Кроме того, она назвала Рами «социопатом» и самовлюблённым человеком, чья ревность порой доходила до крайностей. Так, она рассказала, что он болезненно воспринимал отказы с её стороны, а простые уговоры зачастую сменялись преследованиями и угрозами.
Вскоре стало известно, что вторая женщина, о которой говорила Андерсон, — мать его сыновей Сидони Бьемон. Актриса опубликовала электронную переписку, в которой та призналась, что после расставания они продолжали встречаться. При этом футболист утверждал, что отношения с Андерсон не носят серьёзный характер.
В свою очередь, француз полностью отрицает обвинения в измене. По его словам, он действительно встречался с бывшей девушкой, однако делал это ради блага их детей. Кроме того, он признался, что расставание с Андерсон далось ему непросто.
«Не думаю, что нам стоит раскрывать подробности нашей личной жизни. Но мне бы хотелось прояснить одну вещь. Я никогда не вёл двойную жизнь, а лишь старался сохранить отношения со своими детьми и их матерью Сидони, которую я глубоко уважаю. Да, мне необходимо было вести себя более прозрачно во всём, что касалось этих двусмысленных отношений. Но я всегда останусь верен своим принципам и ценностям», — цитирует защитник Daily Mail.
За свою карьеру Рами выступал за испанские «Валенсию» и «Севилью», с которой был победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2015/16, а также итальянский «Милан». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.
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