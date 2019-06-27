«Он не уважает женщин»: Памела Андерсон обвинила чемпиона мира по футболу Рами в домашнем насилии

Американская актриса Памела Андерсон рассказала, что подверглась насилию со стороны своего бывшего молодого человека, защитника марсельского «Олимпика» Адиля Рами. По её словам, на протяжении двух лет он неоднократно поднимал на неё руку, а также старался контролировать её жизнь. Ранее экс-модель объявила о расставании с футболистом, который, по её словам, «вёл двойную жизнь». Сам чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции отверг обвинения.

Громкий скандал, в центре которого оказался защитник «Марселя» Адиль Рами, принял новый оборот. Американская актриса Памела Андерсон, с которой футболист встречался на протяжении двух лет, обвинила его в домашнем насилии.

«Иногда Адиль был очень жесток ко мне. Он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето стало худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я вынуждена была пойти в больницу. Он не уважает женщин, а тот факт, что он является лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, был только прикрытием для него», — цитирует Андерсон RMC Sport.

Рами — посол одного из французских фондов, который защищает права женщин — жертв домашнего насилия. После заявления актрисы организация объявила о прекращении сотрудничества до выяснения обстоятельств произошедшего.

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Отношения между защитником и бывшей фотомоделью начались весной 2017 года. Ради возлюбленного Андерсон решилась на переезд во Францию, а также присутствовала на многих матчах с его участием. Несмотря на то что футболист ни разу не вышел на поле во время чемпионата мира в России, актриса посетила полуфинал в Санкт-Петербурге, в котором подопечные Дидье Дешама обыграли Бельгию.

Перед решающей встречей мундиаля Рами сделал Андерсон предложение, которое она приняла. Однако уже в сентябре начали появляться слухи об их расставании, которые, впрочем, оба опровергли.

Сообщалось, что Андерсон была готова пожертвовать отношениями ради того, чтобы футболист имел возможность проводить больше времени с сыновьями от первого брака — Зейном и Мади. Однако в марте нынешнего года знакомые пары подтвердили, что о расставании речи не идёт. При этом уже тогда друзья Андерсон высказывались против возобновления этих отношений, так как Рами якобы пытался ограничивать её свободу и контролировать её жизнь.

Несколько дней назад актриса на своей странице в социальных сетях опубликовала пост, в котором объявила об окончательном разрыве. По её словам, на протяжении двух лет футболист вёл двойную жизнь, обманывая не только её, но и других женщин.

«Он жил двойной жизнью. Он смеялся над другими игроками, чьи девушки жили по соседству с их жёнами. Он называл этих мужчин монстрами. Но это ещё хуже, так как он всем лгал. Он просто монстр», — написала Андерсон.

Кроме того, она назвала Рами «социопатом» и самовлюблённым человеком, чья ревность порой доходила до крайностей. Так, она рассказала, что он болезненно воспринимал отказы с её стороны, а простые уговоры зачастую сменялись преследованиями и угрозами.

Вскоре стало известно, что вторая женщина, о которой говорила Андерсон, — мать его сыновей Сидони Бьемон. Актриса опубликовала электронную переписку, в которой та призналась, что после расставания они продолжали встречаться. При этом футболист утверждал, что отношения с Андерсон не носят серьёзный характер.

В свою очередь, француз полностью отрицает обвинения в измене. По его словам, он действительно встречался с бывшей девушкой, однако делал это ради блага их детей. Кроме того, он признался, что расставание с Андерсон далось ему непросто.

«Не думаю, что нам стоит раскрывать подробности нашей личной жизни. Но мне бы хотелось прояснить одну вещь. Я никогда не вёл двойную жизнь, а лишь старался сохранить отношения со своими детьми и их матерью Сидони, которую я глубоко уважаю. Да, мне необходимо было вести себя более прозрачно во всём, что касалось этих двусмысленных отношений. Но я всегда останусь верен своим принципам и ценностям», — цитирует защитник Daily Mail.

За свою карьеру Рами выступал за испанские «Валенсию» и «Севилью», с которой был победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2015/16, а также итальянский «Милан». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.