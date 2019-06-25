«Мечтал стать чемпионом страны»: в Тольятти убит мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир

Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира. Накануне его тело со множественными ножевыми ранениями спины и головы было обнаружено в кафе в центре Тольятти. Сообщается также, что после драки в этом ресторане госпитализирован мужчина, который, по предварительным данным, дружил с дзюдоистом. Тренер Кушнира Павел Завьялов рассказал, что его подопечный много времени уделял спорту и мечтал стать чемпионом России.

В Тольятти погиб мастер спорта по дзюдо, чемпион Самарской области Евгений Кушнир. Об этом сообщила городская и региональная федерации дзюдо. Как отметили в пресс-службе областного главка Следственного комитета, спортсмена убили во время драки в одном из кафе в центре Тольятти.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — заявили в СК.

Сообщается, что тело мужчины с колото-резаными ранениями спины и головы обнаружили в беседке во дворе кафе.

Ещё один посетитель был госпитализирован с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области», — отметили в Следственном комитете.

Кроме того, подчёркивается, что в убийстве спортсмена, а также в нападении на другого посетителя кафе подозреваются два разных человека. Кушнир мог стать жертвой уроженца соседней республики (1988 года рождения). В покушении на убийство другого мужчины подозревают гражданина 1972 года рождения, он уже задержан.

Как отмечается на сайте ГУ МВД России по Самарской области, в связи с преступлениями в кафе в розыск объявлен 31-летний Гахирманов Эльшан Эльман Оглы.

«...гражданин одной из соседних республик, не судим, не работает, — приводятся на сайте приметы подозреваемого. — рост 175—180 см, плотного сложения, волосы тёмные средней длины».

Кроме того, отмечается, что подозреваемый может быть ранен.

«Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Также полиция обратилась к очевидцам произошедшего с просьбой сообщить всю известную информацию правоохранительным органам.

В местных СМИ отмечают, что в больницу попал близкий друг погибшего, который, как и Евгений Кушнир, стал участником драки в кафе. Также региональные журналисты приводят одну из версий, как мог возникнуть конфликт между спортсменом, его товарищем и двумя другими мужчинами. Сообщается, что погибший и раненый могли задолжать преступникам деньги, что и привело к драке с применением оружия.

Однако близкие и друзья погибшего отвергают такую версию. Тренер Кушнира и вице-президент Федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов, который видел погибшего за несколько часов до гибели, утверждает, что спортсмен не мог быть причастен к «криминальным историям».

«Я знаю Евгения очень много лет. Единственный ребёнок в семье, добрый, порядочный. Никогда не замечали его в каких-то криминальных или некрасивых историях. Участвовать в каких-то разборках — это не его. Многого себе не позволял, ездил на стареньких «Жигулях» и был, что называется рубахой-парнем. Сложно поверить, что с ним могло случиться подобное», — цитирует тренера портал 63.ru

Завьялов также рассказал и о спортивных планах своего подопечного. По словам специалиста, Евгений Кушнир много работал, чтобы добиваться новых успехов.

«С утра он был на тренировке. Много времени уделял спорту. Работал в зале по два раза в день, никогда не пропускал. Мечтал стать чемпионом страны, но, к сожалению, в этом сезоне, на первенство страны отобраться не смог. Готовился к следующему году», — рассказал журналистам наставник погибшего.

В этом году Евгений Кушнир стал чемпионом Самарской области в категории 81 килограмм, кроме того на счету спортсмена ряд побед и наград на всероссийских соревнованиях.

Погибший дзюдоист будет похоронен 29 июня.