«Не стали ходатайствовать об аресте младшего сына»: как идёт расследование убийства жены экс-хоккеиста Соколова

Подозреваемый в убийстве матери Арсений Соколов — младший сын бывшего голкипера омского «Авангарда» и сборной России по хоккею Максима Соколова — отпущен из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в СУ СК по Ленинградской области. Следствие не стало ходатайствовать об аресте 15-летнего молодого человека, приняв во внимание его возраст. Между тем знакомые и друзья семьи выдвигают свои версии случившегося.

Освобождение младшего сына Соколова

На протяжении последней недели одной из самых обсуждаемых тем, связанных с миром спорта, стало убийство Ирины Соколовой — жены бывшего голкипера омского «Авангарда» и сборной России по хоккею Максима Соколова. Трагедия потрясла спортивное сообщество страны.

В качестве подозреваемого по данному делу проходит был младший сын хоккеиста Арсений, который после дачи показаний был задержан и переведён в Центр временного содержания для несовершеннолетних. Впрочем, следствие не стало ходатайствовать об аресте 15-летнего Арсения, поэтому он покинул изолятор.

«Молодой человек был подробно допрошен по обстоятельствам дела, с ним был проведён ряд необходимых следственных и процессуальных действий. С учётом данных о личности подозреваемого, его возраста, органами следствия принято решение освободить его из изолятора временного содержания и не инициировать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили РИА Новости в Следственном управлении следственного комитета Ленинградской области.

«Уверен, Максим не убивал маму»

Пока следователи выясняют обстоятельства произошедшего, знакомые и друзья семьи выдвигают свои версии убийства. В частности, некоторые из них приняли участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

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Одной из главных тем остаётся обсуждение личностей сыновей. Ранее многие знакомые семейства выступали в поддержку старшего сына, говоря о нём как об очень положительном молодом человеке. Такого же мнения придерживается и его близкий друг, хоккеист Ярослав Обрядин.

«Уверен, Максим не убивал маму. За те три года, что я с ним играл, узнал его как спокойного парня, всегда готового помочь. Он никогда не был замешан в каких-то конфликтных ситуациях. Считаю, что Арсений мог завидовать, потому что у его брата всё получалось в хоккее», — заявил Обрядин.

Светлана Титова, заместитель директора частной школы, в который учились братья, также выразила сомнение, что старший сын может быть виновен в убийстве матери.

«У Максима были прекрасные отношения с матерью. Она называла его «мой Масик». Он начитанный и очень умный мальчик, полная противоположность младшему брату. Арсений хоть и умный, но не хотел учиться. Психологически он был странным. Ирину вызывали в школу только из-за него, он не ужился в прошлой и перешёл к нам», — рассказала Титова.

Согласился с подобной точкой зрения и известный хоккейный комментатор Андрей Шестаков. По его словам, «Максим был хорошим и спокойным мальчиком».

«Он любил маму, которая выходила его. Это было тяжёлое время: у ребёнка брали пункции из позвоночника, он страдал, но не сдался. Как и вся семья», — сказал журналист.

Наркотические вещества и причастность отца

В ходе программы одна из участниц предположила, что совершивший преступление мог находиться под воздействием наркотических или психотропных средств. Об этом заявила близкая подруга Ирины Соколовой Анна Никитина.

«Дети были на каких-то таблетках. Потому что ребёнок без какого-то химического воздействия вряд ли совершил бы такое», — предположила женщина.

Однако данная версия была встречена скептически. Так, Шестаков выразил уверенность, что Максим не употреблял наркотических веществ.

«Совершенно точно не верю, что старший сын употребляет наркотики и совершил это преступление под воздействием психотропных препаратов. В хоккее вообще такое редко встречается. А тем более среди вратарей», — ответил комментатор.

Согласился с ним и Обрядин. По его словам, Максим Соколов — младший не мог принимать наркотики, ведь он ежемесячно сдаёт анализы в хоккейной команде.

«Это просто недопустимо», — подчеркнул хоккеист.

При этом сама Никитина также предположила, что к убийству якобы мог быть причастен отец семейства, Максим Соколов — старший. По её словам, супруги часто ссорились, а бывший голкипер вёл себя крайне агрессивно.

«Что-то ещё неизвестно, может, какой-то третий вариант. Вряд ли дети набросились на неё. Может быть, муж. Возможно, ребята прикрывают его. Он очень часто бил её буквально до крови. Мог спокойно ударить её в машине по дороге на дачу. Видимо, она привыкла к этому насилию и не сопротивлялась», — поведала Никитина.

Примечательно, что сосед семьи Соколовых Павел Маркарян заявил, будто слышал, как из дома хоккеиста в день убийства выходил неизвестный человек.

«Когда всё случилось, я был у себя в гараже и внезапно услышал где-то на улице: «Из дома Максима выходил окровавленный рабочий». Лично я ничего не видел», — поспешил пояснить Маркарян.

Нестыковки в показаниях Арсения

При этом криминалист Михаил Игнатов сосредоточился на поиске нестыковок в показаниях Арсения. Изначально главным подозреваемым считался Максим, но ввиду путаницы в данных младшего брата следствие сделало выводы о его возможной причастности к убийству.

«У следователей должно быть много вопросов к Арсению. Сначала он рассказал, что выскочил на улицу, позвал соседа. Потом была фраза: «Я услышал крик мамы». Но после такого удара его не могло быть. Только хрип», — пояснил криминалист.

Игнатов выразил мнение, что смерть Ирины Соколовой наступила мгновенно, а также попытался объяснить большое количество следов на полу.

«Тот, кто это совершил, начал бегать, не понимая, что произошло. Такое ощущение, что убийца совершенно точно был под воздействием психотропного вещества, либо это шизофрения», — отметил Игнатов.