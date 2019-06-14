СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова

Стало известно, что Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, путался в показаниях по делу об убийстве его матери.

Как сообщает ФАН, 15-летний подросток путался в показаниях на первом допросе, на что обратили внимание эксперты.

Отмечается, что подозрения следствия усилились, когда врачи заявили, что оба ранения шеи старшего сына спортсмена, Максима, находились в труднодоступных местах и нанести их самому себе невозможно.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее сообщалось, что сын хоккеиста Соколова дважды ударил брата ножом из мести.