СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова

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Стало известно, что Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, путался в показаниях по делу об убийстве его матери.
СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова
  • ©СК РФ

Как сообщает ФАН, 15-летний подросток путался в показаниях на первом допросе, на что обратили внимание эксперты.

Отмечается, что подозрения следствия усилились, когда врачи заявили, что оба ранения шеи старшего сына спортсмена, Максима, находились в труднодоступных местах и нанести их самому себе невозможно.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее сообщалось, что сын хоккеиста Соколова дважды ударил брата ножом из мести.

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