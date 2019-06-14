СМИ: Сын хоккеиста Соколова дважды ударил брата ножом из мести

Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, сообщил о мотивах своих действий в отношении старшего брата Максима.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Соколов-младший на допросе у следователей заявил, что дважды ударил ножом своего старшего брата из мести за что, что тот убил их мать.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее сообщалось, что старший сын хоккеиста Соколова готовил ритуальное убийство всей семьи.