СМИ: Старший сын хоккеиста Соколова готовил ритуальное убийство всей семьи

Максим Соколов, старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова планировал ритуальное убийство всех членов своей семьи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», со ссылкой на Telegram-канал Mash, об этом на допросе рассказал младший сын Соколова — Арсений.

Отмечается, что по словам 15-летнего юноши, его старший брат об этом говорил приблизительно за неделю до трагедии.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи.