СМИ: Старший сын хоккеиста Соколова готовил ритуальное убийство всей семьи

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Максим Соколов, старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова планировал ритуальное убийство всех членов своей семьи.
СМИ: Старший сын хоккеиста Соколова готовил ритуальное убийство всей семьи
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», со ссылкой на Telegram-канал Mash, об этом на допросе рассказал младший сын Соколова — Арсений.

Отмечается, что по словам 15-летнего юноши, его старший брат об этом говорил приблизительно за неделю до трагедии.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи.

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