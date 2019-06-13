Мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи
«Я всё не могу понять, что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын кинулся на неё с ножом! Что можно было сказать сыну, который сдавал сегодня ЕГЭ, чтобы он её зарезал! Чтобы взялся резать горло матери! Господи, ребёнку только 18 лет исполнилось. Кошмар! В пять лет у него был лейкоз — 70% давали врачи, что умрёт, 30% только на жизнь было дано. Мама девять месяцев спасала его в больнице. Господь его спас. Ребёнок был хороший, скромный. И тут на тебе», — цитирует мать хоккеиста 78.ru со ссылкой на эфир Пятого канала.
Ранее ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье.