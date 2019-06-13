Мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи

Мать бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова рассказала об убийстве снохи Ирины, в котором подозревают старшего сына супружеской пары.

«Я всё не могу понять, что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын кинулся на неё с ножом! Что можно было сказать сыну, который сдавал сегодня ЕГЭ, чтобы он её зарезал! Чтобы взялся резать горло матери! Господи, ребёнку только 18 лет исполнилось. Кошмар! В пять лет у него был лейкоз — 70% давали врачи, что умрёт, 30% только на жизнь было дано. Мама девять месяцев спасала его в больнице. Господь его спас. Ребёнок был хороший, скромный. И тут на тебе», — цитирует мать хоккеиста 78.ru со ссылкой на эфир Пятого канала.

Ранее ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье.