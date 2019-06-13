ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье
  • РИА Новости

Как сообщается в Twitter санкт-петербургского клуба, в семье Соколова произошла трагедия. При этом подробности не разглашаются, отмечается лишь, что по данному факту в настоящее время работает следствие. 

В клубе заявили, что предметные комментарии относительно случившегося будут даны исключительно по окончании расследования.

«Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — заключили в пресс-службе СКА.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после обнаружения в частном доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области тела женщины.

Источник РИА Новости заявил, что погибшей может быть жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

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