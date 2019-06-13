ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье
- РИА Новости
Как сообщается в Twitter санкт-петербургского клуба, в семье Соколова произошла трагедия. При этом подробности не разглашаются, отмечается лишь, что по данному факту в настоящее время работает следствие.
В клубе заявили, что предметные комментарии относительно случившегося будут даны исключительно по окончании расследования.
13 июня 2019 г.
«Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — заключили в пресс-службе СКА.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после обнаружения в частном доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области тела женщины.
Источник РИА Новости заявил, что погибшей может быть жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.