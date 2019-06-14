«Явные признаки насильственной смерти»: СК расследует убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею

Неподалёку от Санкт-Петербурга была убита супруга экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. По информации СМИ, женщину мог зарезать старший сын, который в завершившемся сезоне защищал цвета молодёжного хоккейного клуба «СКА-1946». В настоящий момент он находится в реанимации. Младший сын погибшей, как сообщается, успел выбежать из дома и не пострадал. При этом в прессе сообщалось, что следственные органы не исключают его причастности к преступлению. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Трагедия под Санкт-Петербургом

О страшной трагедии в семье хоккейного тренера Максима Соколова стало известно в четверг вечером. Сначала информация об убийстве Ирины, супруги экс-вратаря сборной России, появилась в СМИ, а затем её подтвердили в Следственном комитете РФ.

«13 июня 2019 года в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома, с явными признаками насильственной смерти. На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По факту произошедшего следственным отделом по г.Всеволожск СУ СК России по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Позднее в СМИ появились неподтверждённые подробности произошедшего. Ряд изданий написал, что женщину в дачном посёлке Новая Романовка под Санки-Петербургом Романовка зарезал собственный старший сын. Якобы 17-летний молодой человек, которого, как и отца зовут Максим, планировал расправиться и с младшим братом — 15-летним Арсением, но тот успел выбежать из дома и позвал на помощь соседей. При этом ребёнок кричал, что старший брат сошёл с ума.

При этом сообщается, что, когда мальчик вместе со знакомыми ему людьми вернулся в дом, его мать уже скончалась от полученных повреждений. Сам убийца, как утверждается, попытался совершить суицид — у него на шее было обнаружено несколько ножевых ранений.

В СМИ также сообщалось, что Арсений, поняв, что произошло, якобы выхватил нож из рук соседей и нанёс им несколько ударов в грудь старшему брату, но тот остался жив и в настоящий момент находится в реанимации.

Позже мальчик рассказал, что слушал музыку в своей комнате, когда якобы к нему зашёл старший брат с ножом в руках и спокойным тоном сообщил родственнику, что собирается его убить.

Однако чуть позже в ряде СМИ появилась информация, что Арсений и сам мог быть замешан в смерти матери. Согласно этим данным, правоохранительные органы отрабатывают также версию, согласно которой младший сын сам нанёс ранения женщине и старшему брату.

Никаких подтверждённых данных о том, кто именно нанёс смертельные ранения жене Максима Соколова на текущий момент нет. Как отмечают в СК, по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

«Обстоятельства выясняются»

Арсений Соколов занимается фехтованием в школе олимпийского резерва «Комета», а ранее предпочитал хоккей. Сообщается, что он, как и брат, находился на домашнем обучении.

Что касается старшего сына экс-вратаря сборной, то он не только занимался хоккеем, как и отец, но и выбрал для себя позицию вратаря. В завершившемся сезоне Максим Соколов-младший провёл два матча в составе молодёжного клуба «СКА-1946» в рамках регулярного первенства МХЛ. В них он отразил все восемь бросков. Правда, в плей-офф турнира начинающий голкипер на лёд уже не выходил.

Примечательно, что некоторое время молодой человек работал в команде под руководством отца. Соколов-старший на несколько игр заменял главного тренера молодёжного коллектива из Санкт-Петербурга Александра Савченкова, когда тот отправлялся работать в юниорскую сборную России.

Соколов-старший начал карьеру в родном СКА, но после восьми лет в питерской команде перебрался в «Нефтехимик». Затем выступал за «Авангард», новокузнецкий «Металлург» и «Трактор».

Наибольших успехов вратарь добился в омском коллективе, в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

В целом в Высшем дивизионе провёл почти 600 матчей и пропустил в них 1312 шайб.

Успешно складывалась и международная карьеру Максима. В 2002-м он попал в заявку сборной России на чемпионат мира в Швеции и вместе с национальной командой завоевал серебряные медали турнира. Спустя три года на первенстве планеты в Австрии Соколов стал бронзовым призёром первенства планеты.

Наконец, в 2006-м вратарь съездил на Олимпийские игры в Турин, хотя и не выходил на лёд. Россия в Италии добралась до полуфинала, где крупно уступила Финляндии — 0:4. А в матче за третье место последовало поражение от Чехии — 0:3.

После окончания карьеры Максим вошёл в тренерский штаб родного СКА. В 2016-м был введён в галерею славы клуба, а под своды Ледового дворца в Санкт-Петербурге подняли вымпел с его номером и фамилией.

Произошедшее по-настоящему шокировало весь хоккейный мир. Не сумели обойтись без комментариев даже в СКА. В клубе пообещали оказать тренеру всю возможную помощь.

«В семье Максима Соколова произошёл трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — указывается в Twitter клуба из Санкт-Петербурга.