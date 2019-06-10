«Будет установлена роль каждого»: СК просит арестовать подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Следственный комитет просит арестовать шестерых подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. В настоящий момент уточняется степень участия каждого из них в инциденте, а также мотивы преступления. Спортсмен ввязался в потасовку на юго-западе Москвы в ночь с 7 на 8 июня. Сообщается, что он сделал замечание группе молодых людей, после чего те напали на него и избили.

Спустя двое суток после убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве задержаны все шестеро подозреваемых в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову. Отмечается, что всем подозреваемым от 23 до 29 лет.

«В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении этого преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила Иванова.

По факту смерти Чуева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений». Первое заседание суда состоится 10 июня.

Агентство сообщает, что все подозреваемые являются уроженцами Таджикистана.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 июня в парке на юго-западе Москвы, где Чуев прогуливался со своей девушкой. У него произошёл конфликт с группой молодых людей. В результате Чуев получил множество травм головы и туловища и вместе с одним из нападавших упал с моста в пруд. Борьба продолжилась в воде, однако спортсмен не смог долго сопротивляться и утонул. Впоследствии злоумышленники напали на его девушку и ещё нескольких прохожих, а затем скрылись.

Сообщается, что тело Чуева вытащили из пруда местные жители, сбежавшиеся на крик его девушки. Они пытались реанимировать его до приезда «скорой помощи», однако все усилия оказались напрасными.

«Мы его откачивали, приехала «скорая», прибежал охранник. Школьники видели, как нападавшие убежали в метро», — приводит слова одной из свидетельниц сайт «Пятого канала».

На данный момент точно неизвестно, что конкретно послужило причиной конфликта. Предполагается, что борец заступился за двоих подростков, которым якобы не давала пройти группа мужчин. Версию о том, что Чуев сделал замечание молодым людям, пристававшим к беременной женщине, в СК опровергли.

По словам известного тренера по греко-римской борьбе Виктора Кузнецова, несмотря на спортивное прошлое Чуева, у него практически не было шансов в одиночку отбиться от такого количества нападавших.

«Конечно, подготовка играет роль. Но как бы хорошо человек ни показывал себя на татами, в реальности он может противостоять одному-двум людям одновременно. Когда их больше, просто не успеваешь сориентироваться. Удары прилетают отовсюду, и на все невозможно среагировать. А чем больше пропускаешь — тем сложнее восстановить координацию», — рассказал специалист «Московскому комсомольцу».

«Всегда старался всё решить словами»

Чуев родился в Белгороде, где и начал делать первые шаги в спортивных единоборствах. В юности он защитил норматив мастера спорта по греко-римской борьбе. Несмотря на то что ему так и не удалось достичь больших успехов в профессиональной карьере, он всегда оставался поклонником спорта и даже пытался заняться тренерской работой.

Трагедия глубоко потрясла родных и друзей Чуева. Многие из них подчёркивали, что 34-летний борец не был конфликтным человеком и всегда выступал за справедливость.

«Он всегда старался всё решить на словах. Во время каких-нибудь разборок мог успокоить без кулаков — так хорошо был подвешен язык. Хотя, если видел, что кого-то обижают, всегда вступался. Помню, он как-то задержал мужика, который на девушку напал. Просто скрутил его и ждал полицию», — отметил бывший коллега спортсмена Руслан Карамов.

Друг борца, фотограф Степан Новиков рассказал, что Чуев не только сам не участвовал в конфликтах, но и пытался предостеречь своих близких.

«Самое интересное, что Сергей всегда предостерегал нас от дурных компаний и сомнительных склок. При этом сам не мог пройти мимо несправедливости. Мы встречались на малой родине — в Белгородской области, в селе Чуево. Когда он приезжал, наступал праздник», — заявил Новиков.

Знакомые вспоминали о Чуеве как о человеке, отличавшемся добротой и отзывчивостью. Он всегда готов был прийти на помощь, не требуя ничего взамен.

«Никогда мимо никого не проходил, никого в беде не оставлял. Я приезжал в Москву, у меня не было дома, на работу устраивался. Мы с ним жили вместе, работали. Теперь без него не могу, вчера день проплакал. Он мне нужен, а его не вернёшь», — признался ещё один друг погибшего, Андрей.

На месте гибели спортсмена местными жителями был установлен стихийный мемориал. К табличке с надписью «Вечная память Сергею Чуеву, заступившемуся за беременную девушку» все неравнодушные приносят цветы.