Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

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Следственный комитет просит ареста шестерых задержанных по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Убийство произошло в Москве в ночь с 7 на 8 июня.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по городу Москве, по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны шесть человек в возрасте от 23 до 29 лет.

«В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц, установлена роль каждого из них в совершении данного преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании относительно фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Сергей Чуев погиб в результате падения с моста в пруд в парке на Южнобутовской улице Москвы. Один из нападавших упал в воду вместе с пострадавшим и продолжил бить спортсмена, в результате чего тот утонул.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе.

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