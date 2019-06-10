Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Следственный комитет просит ареста шестерых задержанных по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Убийство произошло в Москве в ночь с 7 на 8 июня.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по городу Москве, по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны шесть человек в возрасте от 23 до 29 лет.

«В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц, установлена роль каждого из них в совершении данного преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании относительно фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Сергей Чуев погиб в результате падения с моста в пруд в парке на Южнобутовской улице Москвы. Один из нападавших упал в воду вместе с пострадавшим и продолжил бить спортсмена, в результате чего тот утонул.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе.