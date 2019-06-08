В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе

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Следственный комитет задержал подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе в Москве.
В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе
  • РИА Новости

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», — говорится в сообщении ведомства.

Тело мужчины 1985 года рождения было обнаружено в парке на Южнобутовской улице.

Как сообщало РИА Новости, убит был мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

4 июня стало известно, что в Алма-Ате откроют мемориал погибшему казахстанскому фигуристу и бронзовому призёру Игр-2014 Денису Тену.

19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение.

Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

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