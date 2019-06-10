«Вечер станет особенным для меня»: экс-футболист «Зенита» Риксен пригласил всех желающих на прощальную встречу

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен анонсировал дату благотворительной встречи, которая станет для него «последней». Мероприятие состоится 28 июня в одной из гостиниц Глазго. В 2013 году у голландца был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Экс-футболист потерял способность говорить и вынужден находиться под постоянным медицинским присмотром. В «Зените» призвали футболиста не сдаваться.

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен объявил, что планирует провести прощальный вечер для своих друзей, бывших коллег по цеху и болельщиков. Футболист, страдающий от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза, — записал короткий ролик, в котором сообщил, что мероприятие 28 июня станет для него «последним».

«Привет. 28 июня станет особенным днём для меня. В связи с тем, что мне становится хуже, этот вечер станет для меня последним. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь встретиться с вами. Фернандо», — говорится в видеообращении, опубликованном в Twitter.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Встреча состоится в одной из гостиниц Глазго. Цена билета составит £70, а все вырученные деньги пойдут на благотворительность. На данный момент известно, что мероприятие планируют посетить сразу несколько знаменитостей, в том числе бывший партнёр Риксена по «Глазго Рейнджерс» Марвин Эндрюс.

Информация о том, что 28 июня пройдёт благотворительный вечер, появилась в социальных сетях ещё в начале мая. Однако какой характер он будет носить, стало известно лишь после заявления самого футболиста.

По словам друга и биографа голландца Винсента де Вриза, Риксен во избежание недопонимания уточнил, что собирается бороться с болезнью и дальше.

«Хочу подчеркнуть, что 28 июня я в последний раз появлюсь на публике. Проще говоря, у меня нет намерения делать этот день последним в своей жизни. Я продолжу сражаться, но моя борьба с болезнью будет скрыта от посторонних», — приводит слова Фернандо журналист в Twitter.

Неизлечимый диагноз был поставлен Риксену в 2013 году, когда он выступал за свою последнюю команду — нидерландскую «Фортуну Ситтард». У футболиста возникли проблемы с ногой, ему потребовалось медицинское вмешательство. В ходе операции на позвоночнике выяснилось, что ситуация гораздо серьёзнее, чем предполагали изначально.

Боковой амиотрофический склероз представляет собой заболевание центральной нервной системы, поражающее клетки головного и спинного мозга и приводящее к нарушениям функций опорно-двигательного аппарата. В настоящий момент болезнь квалифицируется как неизлечимая, однако на протяжении некоторого времени жизнедеятельность человека может поддерживаться медикаментозно.

В случае с полузащитником врачи давали неутешительный прогноз. Его состояние постепенно ухудшалось, он пересел в инвалидное кресло, а затем и вовсе был вынужден находиться под присмотром в больнице на постоянной основе. Однако Риксен вместо 18 месяцев противостоит болезни уже шесть лет.

В мае прошлого года голландец потерял способность говорить. С этого времени с окружающими он общался при помощи встроенного в компьютер генератора речи.

Несмотря на тяжесть своего положения, Риксен не уставал повторять, что будет продолжать бороться, пока у него есть на это силы. Он признавался, что больше всего в этом состоянии его расстраивает зависимость от других людей.

«Жалость к себе мне не помогает. Я зол на свою болезнь. Зол, что зависим от других людей. Больше ничего не могу сделать без посторонней помощи. Я разочарован», — цитирует экс-футболиста The Guardian.

В своей борьбе Риксен никогда не был одинок. Помимо жены Вероники и дочери Изабеллы, которую сам экс-полузащитник называл своим главным примером, рядом с ним всегда находились бывшие одноклубники и тренеры, а болельщики со всего мира и по сей день продолжают поддерживать его.

За шесть лет в честь голландца было организовано множество благотворительных вечеров и футбольных матчей. Кроме того, экс-полузащитник учредил собственный фонд помощи больным боковым амиотрофическим склерозом.

В бытность футболистом Риксен отличался своим упрямством и вспыльчивостью, которые в разное время становились причиной его драк с Андреем Канчельскисом и Владиславом Радимовым. Однако эти же черты отчасти помогли ему добиться результатов, о которых большинство игроков могут только мечтать.

В составе «Рейнджерс» его несколько раз признавали лучшим игроком сезона, также он дважды становился чемпионом Шотландии. Наибольших успехов Риксен добился с «Зенитом», к которому присоединился в 2006 году по приглашению соотечественника Дика Адвоката. С петербургским коллективом он завоевал чемпионский титул сезона-2007, а затем и Кубок УЕФА.

В свою очередь, петербуржцы не забыли вклад Риксена в один из самых успешных периодов в истории клуба и выступили с обращением в его адрес.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны сине-бело-голубые цвета, с вами. Не сдавайтесь», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице в Instagram.

Бывшего игрока поддержал и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. По его словам, Риксен был одним из самых эмоциональных и самоотверженных игроков, когда-либо выступавших за команду.

«Он был бескомпромиссным и бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия. Он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Но Фернандо мужественно делает это, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нём и любим. Вся наша армия болельщиков на его стороне», — цитирует Медведева РИА Новости.

Своими воспоминаниями о бывшем одноклубнике поделился и экс-полузащитник сборной России Роман Широков.

«Я не общался с ним после ухода Фернандо из «Зенита», но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей. Не знаю, были ли с ним драки в «Зените», но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости», — приводит слова Широкова «Чемпионат».