Смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, который с 2013-го года борется с неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом, анонсировал, что 28-го июня намерен прекратить сражаться за жизнь.

«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — объявил Риксен с помощью устройства по генерации речи.

42-летний спортсмен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

Билеты на «Вечер с Фернандо Риксеном», которое посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен стоят £70.

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