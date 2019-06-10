Смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере»
- Reuters
«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — объявил Риксен с помощью устройства по генерации речи.
42-летний спортсмен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.
Билеты на «Вечер с Фернандо Риксеном», которое посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен стоят £70.
В Великобритании разрешена эвтаназия для неизлечимо больных людей.
Ранее жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала о некрасивом поступке Марадоны.
With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.