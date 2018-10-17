СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала о некрасивом поступке Марадоны

Короткая ссылка
Жена экс-полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена, страдающего от бокового амиотрофического склероза, заявила, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обманул её и мужа, пригласив к себе в гости.
Жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала о некрасивом поступке Марадоны
  • Reuters
  • © Cristian Santos

«Диего так нас кинул, конечно… Фернандо было очень тяжело. Он же сам нас пригласил два года назад. Они всё организовали, а я взяла мужа, дочь… Приехали, ждём его в отеле. День ждём, второй, третий. А мне Фернандо надо мыть, организовывать условия для жизни. Еда нужна определённая и так далее. А в отеле это всё невозможно сделать. И уехали, не дождавшись», — приводит слова Вероники Риксен Sport24.

Ранее сообщалось, что Риксен утратил способность говорить и его состояние серьёзно ухудшилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить