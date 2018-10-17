Жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала о некрасивом поступке Марадоны

Жена экс-полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена, страдающего от бокового амиотрофического склероза, заявила, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обманул её и мужа, пригласив к себе в гости.

«Диего так нас кинул, конечно… Фернандо было очень тяжело. Он же сам нас пригласил два года назад. Они всё организовали, а я взяла мужа, дочь… Приехали, ждём его в отеле. День ждём, второй, третий. А мне Фернандо надо мыть, организовывать условия для жизни. Еда нужна определённая и так далее. А в отеле это всё невозможно сделать. И уехали, не дождавшись», — приводит слова Вероники Риксен Sport24.

Ранее сообщалось, что Риксен утратил способность говорить и его состояние серьёзно ухудшилось.