В Нидерландах открыли статую бывшему футболисту «Зенита» Риксену

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Статуя экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена была открыта возле стадиона его бывшей команды, «Фортуны» из Ситтарда.

Об этом сообщает Daily Record.

В 2013 году стало известно о том, что голландец борется с болезнью бокового амиотрофический склероза.

В материале отмечается, что пришедшие на мероприятие болельщики встретили Риксена аплодисментами.

В составе «Зенита» Риксен становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики средства на лечение экс-футболиста клуба Риксена.

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