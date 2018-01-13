В Нидерландах открыли статую бывшему футболисту «Зенита» Риксену

Статуя экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена была открыта возле стадиона его бывшей команды, «Фортуны» из Ситтарда.

Об этом сообщает Daily Record.

В 2013 году стало известно о том, что голландец борется с болезнью бокового амиотрофический склероза.

В материале отмечается, что пришедшие на мероприятие болельщики встретили Риксена аплодисментами.

В составе «Зенита» Риксен становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики средства на лечение экс-футболиста клуба Риксена.