«Задержан в процессуальном порядке»: младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Младший сын экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова Арсений задержан по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленинградской области. 15-летний подросток, ранее проходивший по делу в качестве свидетеля, давал противоречивые показания, что и вызвало сомнения в его непричастности к преступлению. Сам Максим Соколов, который сейчас занимает должность старшего тренера «СКА-1946», не стал комментировать произошедшее.

«Допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого»

В деле об убийстве бывшей жены хоккейного тренера Максима Соколова Ирины появились новые подробности. В Следственном комитете РФ по Ленинградской области подтвердили информацию о том, что младший сын женщины Арсений проходит по делу в качестве подозреваемого. Сомнения в его невиновности вызвали противоречивые показания, которые подросток дал на допросе.

«По подозрению в совершении преступления следователем СК в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов опросили и жителей посёлка Новая Романовка, где произошло преступление, а также супруга погибшей. Кроме того, было изъято предполагаемое орудие убийства, а отпечатки пальцев переданы на экспертизу. На странице СК в Youtube появилась видеозапись оперативной съёмки, проведённой в коттедже, где Ирина проживала с сыновьями от первого брака.

Напомним, что трагедия произошла в четверг днём. В полицию поступило сообщение о нападении на экс-супругу бывшего вратаря сборной России по хоккею. По словам их младшего сына, изначально проходившего по делу в качестве свидетеля, его старший брат Максим планировал совершить ритуальное убийство всей семьи. Он вошёл в комнату к Арсению и начал его душить. В руках у него был большой кухонный нож, которым он попытался ударить подростка.

Между молодыми людьми завязалась потасовка, Арсению удалось выбить нож ногой и выбежать во двор. Там он позвал на помощь одного из соседей, пенсионера Романа Гатченко. Вместе они вернулись в коттедж, где нашли Ирину без сознания, со следами ножевых ранений и Максима, якобы пытавшегося покончить с собой. Впоследствии появилась информация о том, что травмы ему нанёс младший брат, находившийся в состоянии аффекта и намеревавшийся отомстить за мать.

На данный момент эта версия проверяется. Ситуацию усложняет то, что старший сын Соколовых сейчас в больнице с серьёзными повреждениями органов дыхания. Состояние молодого человека оценивается как стабильно тяжёлое, однако он находится в сознании. Кроме того, неизвестно, кто именно сделал звонок в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Старший сын — надежда и опора, а младший — лентяй»

Напомним, что оба сына двукратного призёра чемпионатов мира пошли по пути отца, но позднее Арсений решил сменить род деятельности и перешёл в фехтование, тогда как Максим остался в хоккее и даже выступал за молодёжную команду «СКА-1946», в которой Соколов-старший работал тренером.

Знакомые семьи были поражены случившемся. При этом сведения об отношениях между родителями и детьми разнятся. Так, один из друзей тренера сообщил, что младший сын не отличался примерным поведением и постоянно доставлял проблемы матери.

«Старший сын — звёздочка, надежда и опора. Младший — раздолбай и лентяй. Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да ещё и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира Максиму жаловалась. Плюс брата в пример постоянно ставят, отец с Максимом как с писаной торбой носился, Арсений — не нужен» — приводит его слова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Слова знакомого семьи подтвердила и Светлана Титова, представитель школы, в которой учились подростки. Она отметила, что Максим отличался добрым и неконфликтным характером и проявлял негативные эмоции лишь тогда, когда у него возникали проблемы с хоккеем. В то же время Арсений был полной противоположностью брата.

«Учиться он не хотел, был странный с психологической точки зрения. Все вызовы Ирины в школу были по поводу поведения младшего сына, а не старшего», — цитирует Титову сайт Пятого канала.

Сообщается, что в пятилетнем возрасте Максим переболел лейкозом. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, мальчик выжил. Арсений жаловался друзьям, что на протяжении длительного времени всё внимание родителей уделялось старшему сыну. Им же он сообщил о том, что в последнее время брат вёл себя агрессивно, из-за чего в семье возникали конфликтные ситуации.

«Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Срывался по любому поводу, разбил телевизор, когда проиграл в игре на приставке. До этого ломал джойстик», — заявил знакомый Соколова-младшего «Комсомольской правде».

Один из одноклассников Максима отметил, что в школе у подростка никогда не возникало проблем с окружающими.

«В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, весёлый, позитивный. Никакой грубости, хамства от него никогда не было. Со старшими всегда вёл себя уважительно», — рассказал школьник в эфире Пятого канала.

Недоумение по поводу трагедии выразила и мать хоккейного тренера Нина Соколова. По её словам, ничто в отношениях между Ириной и старшим внуком не указывало на возможные проблемы в семье.

«Я всё не могу понять, что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын, который сегодня сдавал ЕГЭ, кинулся на неё с ножом? Чтобы взялся резать горло матери! Ему только 18 лет исполнилось. Кошмар! В пять лет у него был лейкоз. Ирина девять месяцев спасала его в больнице. Ребёнок был хороший, скромный. И тут на тебе!» — посетовала Нина Соколова.

Экс-хоккеист отказался комментировать произошедшее. Он также был допрошен по делу об убийстве экс-супруги.