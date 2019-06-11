На два месяца: суд арестовал подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых уроженцев Таджикистана, которые подозреваются в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Таким образом, судебная инстанция удовлетворила ходатайство Следственного комитета. Чуев был убит с ночь с 7 на 8 июня в одном столичных парков. По версии следствия, он сделал замечание группе мужчин, после чего те напали на спортсмена и избили его. От полученных травм Чуев скончался на месте.

Черёмушкинский районный суд Москвы принял решение об аресте до 8 августа 2019 года всех подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, произошедшем в ночь с 7 на 8 июня в одном из столичных парков. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое ведёт Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

Первым суд заключил под стражу Аловадинзода Михроччона. Судья Зинаида Никиточкина согласилась с доводами следствия, которое считает, что на свободе Михроччон может попытаться уничтожить доказательства, скрыться от правоохранительных органов и оказать давление на свидетелей по данному делу.

Как сообщили преставители СМИ, присутствовавшие в зале суда, подозреваемый не возражал против избранной меры пресечения. Адвокат Михроччона заверил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, но при этом отметил, что сторона обвинения преждевременно подозревает его в причастности к преступлению.

Позднее суд вынес решение об аресте ещё пяти подозреваемых. Ими стали Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Неъматжон Бобоев, Мирзошавкат Туфолангов и Фируз Сафаров. Все фигуранты дела об убийстве Чуева являются уроженцами Таджикистана.

Молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж» и «и» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также совершённое из хулиганских побуждений. Также в отношении подозреваемых возбуждено дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее следственный комитет опубликовал фрагменты видеозаписи с допросом одного из подозреваемых. По его словам, компания молодых людей находилась в парке и пила пиво, после чего началась драка с Чуевым, в результате которой также пострадала его девушка.

«Гуляли в парке. Там посидели, пиво пили. Вдруг началась с Сергеем драка. Я не знаю, там девушку ударил или толкал просто. Я видел, что девушка упала», — неуверенно по-русски рассказал один из подозреваемых, чьё имя не уточняется.

Громкое убийство 34-летнего спортсмена произошло в начале июня в Москве. Тело Чуева было обнаружено в Черневском пруду в парке Южное Бутово, находящемся в одноимённом районе на юге Москвы.

По данным следствия, мастер спорта по греко-римской борьбе сделал замечание компании молодых людей, которая вызывающе вела себя в общественном месте. Между мужчинами возник конфликт, вылившийся в драку. Чуеву нанесли удары в области головы и туловища руками и ногами. Потасовка происходила на мосту одного из прудов, откуда Чуев вместе с одним из нападавших упали в воду. Подозреваемый продолжил наносить удары в голову спортсмена, и в результате от полученных травм он скончался на месте.

В дальнейшем компания молодых людей напала на девушку, находившуюся с Чуевым, и на других людей в парке. После этого они скрылись с места преступления, но в скором времени были задержаны правоохранительными органами.

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«Вечерняя Москва» со слов свидетелей произошедшего сообщила, что Чуев хотел помочь перейти мост двум подросткам. Они боялись пройти сами из-за двух человек, которые, будучи в нетрезвом состоянии, громко шутили и угрожали им. Чуев сопроводил юношей и сделал замечание тем взрослым, после чего вспыхнул конфликт. К ним присоединились ещё трое человек, один из которых держал в руках мангал.

После того, как Чуев упал в пруд, нападавшие сломали руку одному из юношей. Другой подросток помог спортсмену выбраться на берег и позвонил к экстренные службы. По его словам, Чуев ещё был жив, а сопровождавшая его девушка оказала первую помощь, сделав искусственное дыхание и массаж сердца.

Девушка спортсмена, чьё имя не сообщается, также рассказала подробности трагедии. По её словам, причиной конфликта стало вызывающее поведение людей, напавших на Чуева.

«Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении. После словесной перепалки начался конфликт. Сначала прохожих было двое, а затем прибежали ещё три человека. Сначала Сергей с одним подрался, потом ещё двое на него напали, сшибли его в воду. Последний удар был с ноги. От него он и погиб. Свидетелей драки было много, но никто не осмелился вступиться. Я шумела, я звала. Даже когда его вынули из воды, никто не стал помогать. Я начала реанимировать его, но это не помогло», — рассказала девушка каналу «360».

На месте убийства Чуева возник стихийный народный мемориал. Несколько десятков местных жителей установили фотографию спортсмена и возложили цветы на берегу пруда. 10 июня около трёхсот человек пришли к месту гибели Чуева, чтобы почтить его память минутой молчания.