В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Черёмушкинский суд Москвы арестовал до 8 августа всех шестерых подозреваемых по делу о драке в парке, в результате которой был убит 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

«Решением суда в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа», — сообщила она.

Ещё один подозреваемый был арестован судом ранее.

В ночь на 8 июня Сергей Чуев сделал замечание группе молодых людей на Южнобутовской улице Москвы. Они напали на него и избили. Чуев упал с моста в пруд с одним из нападавших и в результате полученных ударов утонул.

По делу о драке были задержаны шесть человек в возрасте от 23 до 29 лет.