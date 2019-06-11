В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.
«Решением суда в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа», — сообщила она.
Ещё один подозреваемый был арестован судом ранее.
В ночь на 8 июня Сергей Чуев сделал замечание группе молодых людей на Южнобутовской улице Москвы. Они напали на него и избили. Чуев упал с моста в пруд с одним из нападавших и в результате полученных ударов утонул.
По делу о драке были задержаны шесть человек в возрасте от 23 до 29 лет.