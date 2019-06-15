СМИ: Младшего сына хоккеиста Соколова привезли в суд для выбора меры пресечения
- РИА Новости
Как сообщает Пятый канал, 15-летнего юношу доставили в городской суд Всеволожска Ленинградской области.
Отмечается, что он является главным подозреваемым в деле об убийстве своей матери и нанесении ножевых ранений старшему брату.
13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.
Ранее СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова.