Дзюдоист Тасоев стал серебряным призёром ЕИ-2019 в категории свыше 100 кг
Россиянин Инал Тасоев занял второе место в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
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В финале российский дзюдоист уступил грузину Гураму Тушишвили.
Третье место между собой разделили голландец Хенк Грол и австриец Штефан Хедьи.
Ранее дзюдоистка Ксения Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх.
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