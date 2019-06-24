Дзюдоист Тасоев стал серебряным призёром ЕИ-2019 в категории свыше 100 кг

Россиянин Инал Тасоев занял второе место в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

© ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО РОССИИ

В финале российский дзюдоист уступил грузину Гураму Тушишвили. Третье место между собой разделили голландец Хенк Грол и австриец Штефан Хедьи. Ранее дзюдоистка Ксения Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх.