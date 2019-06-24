Дзюдоистка Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх
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- globallookpress.com
Российская дзюдоистка в схватке за бронзовую награду одолела Рошель Нуньес из Португалии. Также третье место заняла азербайджанка Ирина Киндзерская, победившая украинку Галину Тарасову.
Чемпионкой ЕИ-2019 стала представительница Белоруссии Марина Слуцкая. В финале она оказалась сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины.
Ранее россиянин Арман Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг.