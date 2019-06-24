Дзюдоистка Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх

Россиянка Ксения Чибисова завоевала бронзу в весовой категории свыше 78 кг на соревнованиях по дзюдо в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

©Felix Kästle/dpa

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Российская дзюдоистка в схватке за бронзовую награду одолела Рошель Нуньес из Португалии. Также третье место заняла азербайджанка Ирина Киндзерская, победившая украинку Галину Тарасову. Чемпионкой ЕИ-2019 стала представительница Белоруссии Марина Слуцкая. В финале она оказалась сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины. Ранее россиянин Арман Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг.