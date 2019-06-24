Дзюдоистка Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх

Короткая ссылка
Россиянка Ксения Чибисова завоевала бронзу в весовой категории свыше 78 кг на соревнованиях по дзюдо в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Дзюдоистка Чибисова стала третьей в категории свыше 78 кг на Европейских играх
  • ©Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Российская дзюдоистка в схватке за бронзовую награду одолела Рошель Нуньес из Португалии. Также третье место заняла азербайджанка Ирина Киндзерская, победившая украинку Галину Тарасову.

Чемпионкой ЕИ-2019 стала представительница Белоруссии Марина Слуцкая. В финале она оказалась сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины.

Ранее россиянин Арман Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить