Россиянин Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг

Короткая ссылка
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Россиянин Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг
  • РИА Новости

В финале российский спортсмен победил Варлама Липартелиани из Грузии.

Третье место между собой разделили азербайджанец Элмар Гасимов и француз Маре Сириль.

Ранее российский дзюдоист Халмурзаев выиграл бронзу Европейских игр в категории до 90 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить