Россиянин Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- РИА Новости
В финале российский спортсмен победил Варлама Липартелиани из Грузии.
Третье место между собой разделили азербайджанец Элмар Гасимов и француз Маре Сириль.
Ранее российский дзюдоист Халмурзаев выиграл бронзу Европейских игр в категории до 90 кг.
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