Россиянин Адамян стал чемпионом Европейских игр по дзюдо в категории до 100 кг

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

РИА Новости

В финале российский спортсмен победил Варлама Липартелиани из Грузии. Третье место между собой разделили азербайджанец Элмар Гасимов и француз Маре Сириль. Ранее российский дзюдоист Халмурзаев выиграл бронзу Европейских игр в категории до 90 кг.