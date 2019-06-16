«Ушёл из жизни на тренировочном сборе»: в Крыму погиб биатлонист юношеской сборной России
- © artemiy.khasankaev / Instagram
17-летний биатлонист юношеской сборной России Артемий Хасанкаев погиб на тренировочных сборах в Крыму. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушёл из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла крымских горах, куда спортсмен прибыл на учебно-тренировочные сборы вместе с другими атлетами из Мурманской области.
О точном месте и обстоятельствах обнаружения тела погибшего пока не сообщается, равно как и о причинах его смерти. Однако ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, сообщает, что причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Личность погибшего подтверждена и установлена. Это Хасанкаев. Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Наиболее вероятная причина смерти — остановка сердца», — приводит ТАСС слова представителя силовых ведомств Республики Крым.
По данным республиканского МЧС, биатлонист вместе с друзьями отправился на утреннюю пробежку, однако обратно уже не вернулся. Пропажу товарища сверстники обнаружили уже после возвращения на базу отдыха, которая расположена в районе посёлка Рыбачье возле Алушты. По предварительной версии, Артемий Хасанкаев отстал от группы и свернул с туристической тропы. Из инвентаря у биатлониста были только лыжные палки.
Прождав несколько часов и так и не дождавшись вестей от Хасанкаева, представители группы обратились за помощью. Первое обращение в местную службу спасения поступило около 16:30 по московскому времени. Отмечается, что сотрудники МЧС сработали строго по протоколу и вовремя прибыли на место трагедии.
Позже к поискам Артёма Хасанкаева подключились и другие ведомства. К месту происшествия прибыли дополнительные наряды спасателей и водолазов «Крым-спас», кинологи со служебными собаками, представляющие «Россоюзспас», а также сотрудники пожарной охраны. Спустя несколько часов к спасателям присоединились волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Однако масштабная операция, охватившая не только горно-лесную местность, но и акваторию Чёрного моря, не принесла ожидаемого результата. Ночью поиск вынужденно остановили из-за погодных условий и возобновили лишь рано утром. Именно в эти часы спасатели обнаружили тело спортсмена.
«К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведётся расследование», — цитирует министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова РИА.
На молодого спортсмена, представлявшего на соревнованиях родную Мурманскую область, эксперты и болельщики возлагали большие надежды. Прошедший сезон вселял уверенность в большое будущее юного биатлониста, ведь Хасанкаев показал успешные результаты не только на внутренней, но и на международной арене.
Так, на первенстве России среди юношей, которое в марте состоялось в Токсово, погибший биатлонист отпраздновал индивидуальную победу в спринте и вместе с другими представителями Мурманска стал победителем командной гонки.
Победы на всероссийских соревнованиях позволили Хасанкаеву пробиться в состав юношеской сборной России по биатлону. В составе национального коллектива он принял участие в чемпионате Европы 2019 года в словацком Осрблье. Итоговый результат — 14-е место в индивидуальной гонке.
Успешные выступления и баллы, набранные за победы, позволили 17-летнему уроженцу Мурманска закрепиться в лидерах юношеского биатлона России. Так, согласно рейтингу Союза биатлонистов России, Хасанкаев по итогам прошлого сезона занял 3-е место.
Финансовую помощь семье погибшего спортсмена уже предложило руководство Мурманской области.
«В связи с трагедией глава региона поручил спорткомитету оперативно подключиться к ситуации, наладить связь с теми ответственными лицами, которые находятся в Крыму, а также связаться с родственниками и оказать им всю необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе региона.
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