В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией

Короткая ссылка
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, кроме Евгения Гараничева, который отказался это делать.

«Все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев», — приводит слова исполнительного директора «Чемпионат».

Издание также опубликовало фотографии, о которых сказал Голиков. 

«Гараничев не подписал — это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт — дело добровольное. Что в дальнейшем будет — не знаю», — добавил Голиков.

Он также прокомментировал слова тренера Гараничева Максима Кугаевского, который обвинил в клевете тех, кто пустил в СМИ новость о об отказе биатлониста.

Ранее глава СБР назвал поставленные перед сборной России задачи на предстоящий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить