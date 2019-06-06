В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, кроме Евгения Гараничева, который отказался это делать.

«Все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев», — приводит слова исполнительного директора «Чемпионат».

Издание также опубликовало фотографии, о которых сказал Голиков.

«Гараничев не подписал — это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт — дело добровольное. Что в дальнейшем будет — не знаю», — добавил Голиков.

Он также прокомментировал слова тренера Гараничева Максима Кугаевского, который обвинил в клевете тех, кто пустил в СМИ новость о об отказе биатлониста.

Ранее глава СБР назвал поставленные перед сборной России задачи на предстоящий сезон.