В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией
«Все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев», — приводит слова исполнительного директора «Чемпионат».
Издание также опубликовало фотографии, о которых сказал Голиков.
«Гараничев не подписал — это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт — дело добровольное. Что в дальнейшем будет — не знаю», — добавил Голиков.
Он также прокомментировал слова тренера Гараничева Максима Кугаевского, который обвинил в клевете тех, кто пустил в СМИ новость о об отказе биатлониста.
Ранее глава СБР назвал поставленные перед сборной России задачи на предстоящий сезон.