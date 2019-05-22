Глава СБР назвал поставленные перед сборной России задачи на предстоящий сезон

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о задачах, поставленных перед национальными сборными в предстоящем соревновательном сезоне.
Глава СБР назвал поставленные перед сборной России задачи на предстоящий сезон
  • РИА Новости

«Цели у нас цели не меняются — быть в тройке на Кубке мира. Но нас ждёт жёсткая конкуренция со стороны традиционно сильных норвежской и немецкой команд», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что в предыдущем сезоне команда допустила ошибку, сконцентрировавшись исключительно на подготовке к крупным стартам, таким как чемпионат мира и Европы.

«По этой причине потеряли очки в Кубке мира. Как известно, на североамериканские этапы мы отправили людей, которые не справились с поставленной задачей. В итоге женская команда со второго места опустилась на пятое, а ребята — с третьего на пятое. После нам удалось только подтянуться до четвёртого места, хотя изначально мы шли к поставленной цели», — добавил глава СБР.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.

Ранее Драчёв выразил надежду, что СБР будет восстановлен в правах осенью.

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