Драчёв надеется, что СБР будет восстановлен в правах осенью

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о возможных сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Драчёв надеется, что СБР будет восстановлен в правах осенью
  • РИА Новости

«Проведена большая работа — выдвинутые IBU критерии мы постараемся выполнить, в ближайшее время подведём итоги работы. Крайняя встреча рабочей группы состоялась 6 мая, по её итогам осталось выполнить ещё несколько критериев. Надеюсь, осенью на внеочередном конгрессе IBU СБР вновь станет полноправным членом федерации», — приводит слова Драчёва ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее сообщалось, что СБР попросит IBU объяснить причину задержки с вынесением вердикта по делу Маргариты Васильевой.

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