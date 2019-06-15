Побег из дома и наркозависимость: что известно о подозреваемом в убийстве российского сноубордиста в США

В США арестован подозреваемый в убийстве российского сноубордиста Дмитрия Кольцова и заместителя шерифа округа Лос-Анджелеса Джо Солано. По версии следствия, преступник — уроженец американской Юты Ретт Маккензи Нельсон. Сообщается, что убитые могли быть случайными жертвами. Как рассказали родственники Нельсона, он психически нездоров и ранее употреблял наркотики. Российские сноубордисты выразили соболезнования в связи с гибелью Кольцова.

10 июня бывший член сборной России по сноуборду Дмитрий Кольцов погиб в Лос-Анджелесе в результате стрельбы. При этом подробности трагического инцидента стали известны лишь позднее.

По данным следствия, Кольцов стал жертвой 30-летнего Ретта Маккензи Нельсона. По сообщениям полиции, в понедельник вечером российский сноубордист находился на улице в центре Лос-Анджелеса вместе со знакомым Александром Чудецким.

Нельсон подъехал к ним на машине, предположительно, между ними произошла перепалка. Тогда злоумышленник достал пистолет и открыл огонь. Спустя несколько минут Кольцов скончался от полученных ранений. Преступнику также вменяют покушение на жизнь Чудецкого.

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Затем Нельсон совершил ещё одно нападение. Он направился в кафе в соседнем городе Алхамбра и выстрелил в голову одному из посетителей. Им оказался заместитель шерифа округа Лос-Анджелеса Джо Солано. В тот момент мужчина не носил форму и не был при исполнении. Спустя два дня после нападения Солано скончался в больнице. Как сообщается, преступник в этот день также совершил два вооружённых ограбления. Кроме того, его проверяют на причастность ещё к пяти вооружённым ограблениям, которые произошли 7—9 июня в этом же районе.

13 июня Нельсона задержали, у него найдено оружие. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и двух ограблениях. Подозреваемый не стал делать никаких заявлений в суде. Так как в Калифорнии введён мораторий на смертную казнь, самое строгое наказание, которое грозит Нельсону, — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Как отмечает следствие, мотивы убийств остаются неясными. Полиция склоняется к тому, что они оказались случайными жертвами и не имели никаких связей с преступником.

Нельсон проживал в городе Сент-Джордж в штате Юта. 26 мая он ушёл из дома и не вернулся. Вскоре после этого его родители начали розыск сына. Они сообщили, что их сын психически нездоров, а ранее принимал наркотики. Когда Нельсон совершил преступления, он позвонил отцу и рассказал ему о случившемся. Тот передал эту информацию полиции, и благодаря этому преступника удалось найти и арестовать.

Missing Person facebook post by Rhett Nelson’s parents. Mentions history of opiate abuse. pic.twitter.com/QgpeLdQHoy — Venice 311 (@Venice311) 11 июня 2019 г.

О том, что одним из погибших является российский сноубордист Дмитрий Кольцов, стало известно спустя несколько дней. Консульский отдел посольства России в США подтвердил гибель спортсмена. В дипведомстве заявили, что занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова. pic.twitter.com/WOPGbqD5cV — Russian Consulate (@RusConsulateDC) 14 июня 2019 г.

Кольцов с юности профессионально занимался сноубордом и выступал в дисциплинах хаф-пайп и биг-эйр. Уже в 18 лет он стал представлять Россию на международных соревнованиях и принял участие в чемпионате мира в 2007 году, заняв 47-е место в биг-эйре и 69-е в хаф-пайпе. В дальнейшем Кольцов выступал на российских этапах Кубка мира, участвовал в соревнованиях Кубка Европы. Он продолжал выступать до сезона 2012/2013. Последними его соревнованиями были предолимпийский этап Кубка мира в Сочи и Кубок Европы в Ижевске.

Смерть Кольцова потрясла российских сноубордистов. Бывшая спортсменка Алёна Алёхина, выступавшая с ним на одних соревнованиях, рассказала, каким он был человеком.

«Я узнала во вторник, что тебя не стало, но как будто целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя. Мне так повезло знать тебя с 2007 года. Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Так сильно любящий всех вокруг себя и жизнь. Столько добра, смеха, улыбок, света и энергии ты подарил людям, которые хоть раз в жизни тебя видели. Столько всего ты сделал для своих друзей, близких, знакомых и незнакомых тебе людей. Столько любви и доброты было в тебе. Так хочется верить, что ты знал, как сильно мы тебя любим. Я не знаю, как описать то горькое чувство, что не даёт сейчас дышать, как пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти, от того, как сильно мы уже по тебе скучаем», — написала Алёхина.

Бывший партнёр Кольцова по сборной Виктор Теймуров рассказал, как познакомился с ним.

«Однажды я подвёз на машине этого парня домой, он ехал на сноуборде два километра за верёвкой по асфальту. Так мы познакомились. Настоящий райдер, один из лучших российских сноубордистов! Истинный бунтарь и лев. Очень жаль…» — написал Теймуров в Instagram.

Свои соболезнования родным и близким Кольцова выразили в Федерации сноуборда России. Его сестра и друзья объявили сбор средств, необходимых для транспортировки его тела в Россию.