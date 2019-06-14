СМИ: В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
- РИА Новости
Об этом сообщает Los Angeles Times.
По информации издания, в преступлении обвиняется 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который также убил заместителя шерифа округа Джозефа Солано.
Отмечается, что 10 июня подозреваемый выстрелил в стоявшего на улице россиянина, а затем в спутника спортсмена, но не попал. Кольцов скончался на месте.
Спустя час он застрелил полицейского, который умер через два дня. Задержанный также обвиняется в грабеже заправки и супермаркета.
Нельсон ушёл из дома в конце мая с пистолетом и не вернулся. При этом ранее он имел проблемы с наркотиками. Теперь же ему грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения или смертная казнь.
Ранее в США скончался спортсмен во время соревнований по триатлону.