СМИ: В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был убит в американском Лос-Анджелесе в возрасте 31 года.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, в преступлении обвиняется 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который также убил заместителя шерифа округа Джозефа Солано.

Отмечается, что 10 июня подозреваемый выстрелил в стоявшего на улице россиянина, а затем в спутника спортсмена, но не попал. Кольцов скончался на месте.

Спустя час он застрелил полицейского, который умер через два дня. Задержанный также обвиняется в грабеже заправки и супермаркета.

Нельсон ушёл из дома в конце мая с пистолетом и не вернулся. При этом ранее он имел проблемы с наркотиками. Теперь же ему грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения или смертная казнь.

Ранее в США скончался спортсмен во время соревнований по триатлону.