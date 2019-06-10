В США скончался спортсмен во время соревнований по триатлону

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Один из участников соревнований по триатлону в американском Мэдисоне умер во время заплыва.
В США скончался спортсмен во время соревнований по триатлону
  • Reuters

Как сообщает AP, ещё один спортсмен находится в критическом состоянии. Оба атлета находили в озере Монона во время заплыва на открытой воде. Спасатели обнаружили их, находящимися в неподвижном положении.

Причина инцидента не сообщается. Предполагается, что во время соревнований у обоих участников произошла экстренная медицинская ситуация, из-за чего им срочно была необходима помощь врачей.

Ранее сообщалось, что на строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре погибли 11 рабочих.

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