На строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре погибли 11 рабочих

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре опубликовал годовой отчёт о безопасности проведения работ по строительству объектов предстоящего турнира.

В документе, охватывающем период с февраля 2018 года по январь 2019-го, указано 11 случаев смерти работников.

При этом только один из них произошёл непосредственно во время проведения работ, а остальные десять — в нерабочее время.

Мировое первенство в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Ранее ФИФА сообщила, что на ЧМ-2022 в Катаре выступят 32 команды.