Этапирование, возможность УДО и нулевая цена на рынке: что ждёт Кокорина и Мамаева после решения Мосгорсуда

Братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий вскоре покинут СИЗО и отправятся отбывать наказание в колонии общего режима. По словам адвоката Кокорина-младшего, это, скорее всего, произойдёт в ближайшие 10—14 дней. Он также отметил, что сокамерниками футболистов станут преступники, которые попали в тюрьму впервые. Между тем приговор уже отразился на карьере спортсменов: согласно данным авторитетного немецкого портала, трансферная стоимость Кокорина и Мамаева обнулена.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий продолжают пребывать в Бутырском СИЗО, где ждут решения специальной комиссии о дальнейшем направлении в места исполнения наказания. Об этом в разговоре с RT сообщил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. При этом юрист подчеркнул, что ни ему, ни его коллегам неизвестны точные даты возможного этапирования подзащитных. При этом, по прогнозам правозащитника, вопрос о выборе колоний для фигурантов громкого дела не займёт больше двух недель.

«Это не в нашей компетенции, но, по практике, через 10—14 дней ребят уже не будет в Москве. Уедут ли они все вместе, сразу, нам тоже не известно. Такие нюансы зависят от логистики. Это привязано лишь к тому, куда направят каждого из ребят. Напомню, как фигурантов одного дела их разведут по разным учреждениям. Так что сложно предположить, кому из наших подзащитных первому предстоит столкнуться с этой процедурой. Как пойдёт нужный им этап, так и отправятся в путь», — пояснил Барик.

При этом юрист признался, что его 19-летний подзащитный, равно как и его брат, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий, давно готов к отправке в колонию общего режима.

«Расстроен ли Кирилл? Я ещё не общался с ним после суда. Конечно, он был огорчён решением Мосгорсуда, но морально ребята готовились. Ни мой клиент, ни другие никаких иллюзий и больших надежд относительно того, что апелляцию примут и они отправятся домой, давно не питали. Все были готовы», — признался адвокат.

Кроме того, Барик рассказал и о потенциальных местах отбывания наказания. Юрист разъяснил, что самый дальний этап может выпасть именно его подзащитному Кокорину-младшему, поскольку Кирилл прописан в Белгородской области. Тем не менее адвокат, равно как и его коллеги, выражает надежду, что для всех фигурантов дела будут выбраны колонии в пределах Золотого кольца России. Что касается новых сокамерников осуждённых футболистов и их друзей, ими станут те, кто отбывает наказание впервые.

«Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осуждённых за тяжкие там нет — они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своём знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления», — пояснил юрист в беседе с RT.

Тем временем эксперты и журналисты подсчитывают сроки, которые осуждённым осталось провести за решёткой. Александр Кокорин должен выйти на свободу 9 декабря. Павел Мамаев — на месяц раньше, 8 ноября.

Между тем все фигуранты дела могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Об этом, ссылаясь на собственные источники во ФСИН, сообщает ТАСС. Вопрос об УДО может быть поднят сразу по прибытии в места отбывания наказания — все четверо уже отбыли треть от назначенного срока и имеют законное право обратиться с соответствующим прошением.

«Фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы. Его рассмотрят там, но администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО. Правда, может быть учтена характеристика из СИЗО», — приводит ТАСС слова представителя ФСИН.

Однако сторона защиты призывает не торопиться с подобными прогнозами. Адвокат Кирилла Кокорина признался, что ещё не обсуждал данный вопрос со своим клиентом.

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«Наверное, в этом есть своя логика и резон, но мы пока не думали об этом. Стараемся двигаться поступательно. Шаг за шагом. Пусть они вначале уедут и благополучно доберутся до нового места, а там будем решать и координировать наши следующие решения. Обязательно увижусь с Кириллом, пока он в СИЗО», — рассказал Вячеслав Барик в интервью RT.

Между тем футбольные эксперты и болельщики активно обсуждают гипотетическое возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева в большой футбол. Несмотря на то что «Зенит» активно поддерживает Кокорина, а главный тренер чемпионов России Сергей Семак заявляет о желании продолжить работу с форвардом, пробиться в состав сине-бело-голубых нападающему будет непросто. Главная причина — осложнение травмы крестообразной связки. По словам медицинского штаба «Зенита» и адвокатов футболиста, состояние колена форварда ухудшается. В колонии общего режима необходимых средств для лечения и реабилитации у Кокорина не будет.

У Мамаева дела обстоят иначе. Полузащитник здоров и активно поддерживает физическую форму, находясь в СИЗО. Однако его бывший клуб «Краснодар» и лично владелец команды Сергей Галицкий отказываются от дальнейшего сотрудничества.

После окончательного решения суда позиции Мамаева и Кокорина резко ухудшились и на мировом футболе рынке. Так, по обновлённым данным авторитетного немецкого издания Transfermarkt, трансферная стоимость обоих игроков обнулена. На момент ареста стоимость форварда «Зенита» составляла €7,5 млн, а переход полузащитника «Краснодара» обошёлся бы потенциальным покупателям в €4 млн.