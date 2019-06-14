Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу в прокуратуру на прокурора Анастасию Звереву, которая участвовала в рассмотрении апелляции его подзащитного.

Как сообщает Sport24, Бушманов попросил прокуратуру провести тщательную служебную проверку в отношении Зверевой в связи с нарушениями ею требований федерального закона «О прокуратуре в РФ», норм морали и этики, а также присяги сотрудника прокуратуры, допущенными в судебном заседании апелляционной инстанции 13 июня.

Он также затребовал видеозапись и протокол заседания с целью организации надлежащей проверки его доводов и попросил уведомить его и его подзащитного Мамаева о принятом решении.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию.