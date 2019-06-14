Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал когда его подзащитного, а также других фигурантов дела могут перевести из СИЗО в колонию.

«Это не в нашей компетенции, но по практике через 10—14 дней ребят уже не будет в Москве. Уедут ли они все вместе сразу, нам тоже неизвестно. Такие нюансы зависят от логистики. Это привязано лишь к тому, куда направят каждого из ребят», — заявил Барик RT.

Он отметил, что их разведут по разным учреждениям как фигурантов одного дела.

«Так что сложно предположить, кому из наших подзащитных первому предстоит столкнуться с этой процедурой. Как пойдёт нужный им этап, так и отправятся в путь», — добавил адвокат.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО.