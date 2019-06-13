Омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается встретиться с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным в следственном изоляторе.

«Конечно, собираюсь, мы всё-таки рассчитывали, что как-то смягчён будет приговор, но раз он оставлен без изменения... Я не знаю, они поедут в колонию или есть вероятность, что их оставят в отряде хозяйственного обслуживания, надо это обсуждать с сотрудниками УФСИН», — цитирует Потяеву РИА Новости.

Омбудсмен ответила, что в случае перевода спортсмена в колонию, она не сможет провести встречу с Кокориным, и будет не вправе решать вопросы о его будущем лечении.

При этом она добавила, что намерена обсудить данный вопрос на встрече с начальником СИЗО №2 города Москвы, которая должна состояться на следующей неделе.

Ранее Татьяна Стукалова, адвокат футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего клиента.