Омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается встретиться с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным в следственном изоляторе.
Омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО
  • РИА Новости

«Конечно, собираюсь, мы всё-таки рассчитывали, что как-то смягчён будет приговор, но раз он оставлен без изменения... Я не знаю, они поедут в колонию или есть вероятность, что их оставят в отряде хозяйственного обслуживания, надо это обсуждать с сотрудниками УФСИН», — цитирует Потяеву РИА Новости.

Омбудсмен ответила, что в случае перевода спортсмена в колонию, она не сможет провести встречу с Кокориным, и будет не вправе решать вопросы о его будущем лечении.

При этом она добавила, что намерена обсудить данный вопрос на встрече с начальником СИЗО №2 города Москвы, которая должна состояться на следующей неделе.

Ранее Татьяна Стукалова, адвокат футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего клиента.

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