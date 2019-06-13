Адвокат рассказала о состоянии здоровья Кокорина

Татьяна Стукалова, адвокат футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Он чувствует себя так же, как и раньше, ему же помощи не оказывают», — заявила Стукалова.

По её словам, адвокаты неоднократно пытались организовать визит врачей в СИЗО, чтобы те могли осмотреть травмированное колено спортсмена, однако их визит так и не был устроен.

Ранее Мосгорсуд опубликовал официальное апелляционное постановление по уголовному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.