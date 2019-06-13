Адвокат рассказала о состоянии здоровья Кокорина
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«Он чувствует себя так же, как и раньше, ему же помощи не оказывают», — заявила Стукалова.
По её словам, адвокаты неоднократно пытались организовать визит врачей в СИЗО, чтобы те могли осмотреть травмированное колено спортсмена, однако их визит так и не был устроен.
Ранее Мосгорсуд опубликовал официальное апелляционное постановление по уголовному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.